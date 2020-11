HazeOver assombrit les autres fenêtres sur macOS 11 Big Sur

Il y a 5 heures

Alban Martin

La nouvelle version de HazOver pour Mac, la 1.8.8, est désormais disponible avec la compatibilité macOS 11 Big Sur et des Mac sous architecture Apple Silicon (ARM). HazeOver est une application macOS de longue date qui aide les clients Mac à réduire les distractions et à se concentrer sur la tâche à accomplir. En gros, le logiciel met automatiquement en évidence la fenêtre en cours de votre ordinateur Mac en faisant quasiment disparaitre automatiquement toutes les fenêtres d'arrière-plan. Les choses moins importantes s'estompent doucement en arrière-plan, ce qui contribue à augmenter votre productivité.



HazeOver v1.8.8 gère macOS 11

Avec de nouveaux éléments redessinés et mis en avant dans l'interface de Big Sur, y compris le nouveau centre de contrôle brillant, l'assombrissement de l'arrière-plan avec HazeOver aide plus que jamais.

Trop de fenêtres à gérer ? Grand écran ? Ou perdu à travers plusieurs écrans ? HazeOver est fait pour vous ! Cette application met automatiquement en évidence la fenêtre avant en atténuant toutes les fenêtres d'arrière-plan.

Voici une courte vidéo de démonstration de la nouvelle version :



Maxim Ananov a travaillé d'arrache-pied pour rendre HazeOver compatible avec macOS 11 Big Sur et offrir un support natif pour les nouveaux Mac alimentés par la puce M1 (Apple Silicon). La version HazeOver 1.8.8 inclut un nouveau style de menu pour correspondre au nouveau Control Center et à ses menus. Vous pouvez également personnaliser le menu pour supprimer les éléments dont vous n’avez pas besoin. HazeOver ressemble à une partie intégrante du système d'exploitation.



Comme auparavant, vous pouvez régler l'intensité et la vitesse du floutage. HazeOver vous permet de modifier la teinte avec un raccourci clavier ou d'ajuster l'intensité d'un geste à deux doigts, de conserver des paramètres séparés pour les modes sombre et clair, etc.



Bref, un excellent utilitaire même si son prix en refroidira plus d'un. Il fait également partie de l'offre SetApp.

Télécharger HazeOver: Moins de distraction à 10,99 €