Veepee : un iPhone 7 gratuit pour toute nouvelle souscription au forfait Free

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Cela fait maintenant plusieurs années que Free propose régulièrement des ventes privées sur le site Veepee. Nous avons déjà eu le droit à une multitude de bons plans pour la Freebox Mini 4K ou la Freebox Révolution, mais aussi pour les forfaits mobiles. Aujourd'hui, Free va franchir un nouveau cap et s'apprête à faire un très gros buzz ce soir dès 19h.

Offrez-vous l'iPhone 7 !

Si vous êtes habitué au site Veepee, vous avez pu remarquer que l'approche de Free a changé depuis plus d'un an. Auparavant, nous avions des forfaits mobiles à un prix cassé de 0,99€/mois pendant les 12 premiers mois, désormais Free Mobile mise sur les forfaits (au prix normal) avec un smartphone offert !

Cette stratégie semble porter ses fruits, puisque l'opérateur de Xavier Niel renouvelle régulièrement cette vente privée avec différents modèles de smartphone. Jusqu'ici, nous avions eu le droit à des smartphones Android avec une valeur marchande peu importante, dès ce soir, Free va offrir un iPhone 7 de 32 Go reconditionné de "catégorie A" pour toute souscription au forfait à 19,99€/mois.

La Veepee sera accessible dès 19h et le stock risque de partir très vite. Si vous êtes intéressé, mais que vous n'êtes pas rassuré avec un smartphone reconditionné, sachez que la "catégorie A" signifie que l'appareil est "proche du neuf" et qu'il peut présenter de très légers signes d'usures.

L'offre sera avec un engagement de 12 mois, au-delà vous pourrez continuer à payer votre abonnement tous les mois ou vous pourrez mettre fin à votre contrat. À noter également que les abonnés Freebox peuvent bénéficier de l'offre à 15,99€ sur cette Veepee !

