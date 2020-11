Docker remplacera Boot Camp sur les Mac M1 sous macOS 11

Alban Martin

Si vous êtes l'heureux possesseur d'un nouveau Mac Apple Silicon avec puce M1 et que vous voulez faire tourner Windows sur votre Mac équipé de M1, Boot Camp n'existe plus. En revanche, la société Docker travaille sur une solution pour vous.



Le développeur de Docker, Ben De St Paer-Gotch, a expliqué dans un article de blog pourquoi il faut plus de temps que prévu pour intégrer la machine virtuelle de l'entreprise aux Mac équipés de la technologie M1.

Docker est dépendant d'autres développeurs

Construire la bonne expérience pour nos clients signifie obtenir un certain nombre de choses juste avant de pousser une version. Bien qu'Apple ait publié Rosetta 2 pour aider à déplacer les applications vers les nouvelles puces M1, cela ne nous amène pas complètement avec Docker Desktop. Sous le capot de Docker Desktop, nous exécutons une machine virtuelle. Pour y parvenir sur le nouveau matériel d’Apple, nous devons passer au nouveau framework d’hyperviseur d’Apple. Nous devons également faire toute la plomberie qui offre l'expérience de base de Docker Desktop, vous permettant d'exécuter "run docker" depuis votre terminal comme aujourd'hui.

Mais Docker n'est pas seul dans le bateau. Le développement est également entravé par le fait que l'application s'appuie sur des frameworks tiers, comme Go pour le backend de Docker Desktop et Electron pour Docker Dashboard, pour afficher le contenu de votre bureau. «Nous savons que ces projets travaillent dur pour se préparer aux puces M1 et nous les surveillons de près».



Apple a présenté Docker Desktop sur scène lors du discours d'ouverture de la WWDC 2020. En annonçant un abandon des puces Intel cet été, Apple a temporairement embêté les personnes qui doivent exécuter Windows sur leurs ordinateurs Mac de temps en temps. En effet, Boot Camp, une fonctionnalité macOS permettant à votre Mac de démarrer directement sous Windows, n'est actuellement pas disponible sur les Mac équipés de M1.

D'autres développeurs de machines virtuelles sont sur le pont

Parallels, par exemple, a récemment reconnu qu'une prochaine version de Parallels Desktop pour Mac offrira la possibilité d'exécuter Windows sur des Mac équipés de M1 aux côtés de macOS. La société a déclaré qu'elle avait fait «d'énormes progrès», mais s'est abstenue de dire quand sa solution pourrait être prête.



Quant à VMWare, il a précédemment confirmé le travail sur une version améliorée M1 de sa machine virtuelle, mais a averti qu'il n'était pas tout à fait prêt à annoncer la date de sortie.