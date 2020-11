macOS 11 : comment voir les apps iOS sur son Mac M1

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Si vous avez un nouveau Mac Apple Silicon avec la puce M1, vous avez accès à près de deux millions de nouvelles applications et jeux. En effet, le Mac App Store s'enrichit, et uniquement pour les nouveaux MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini M1 d'une section pour iPad et iPhone. Vous y trouverez des apps qui n'étaient jusqu'ici pas disponibles sur macOS comme iSoft.



Les apps pour iPad et iPhone débarquent sur Mac

La puce M1 partage la même architecture que les puces AXX comme la dernière puce A14 des iPhone 12. Du coup, les applications développées sur iPhone et iPad tournent sur un Mac M1 sous macOS 11. Par défaut, le Mac App Store propose les apps uniquement développées pour le Mac, mais en cochant "Apps pour iPad et iPhone", on découvre un nouveau monde de possibilités. Une astuce qui change tout.



Toutes les apps de l'App Store mobile y sont, sauf si les développeurs ont décoché la case pour ne pas autoriser le déploiement sur Mac. Du coup, plus besoin d'un portage via Catalyst, les développeurs accèdent désormais aux utilisateurs Mac avec un seul code unique.



Si vous vouliez une app Facebook, iSoft, WhatsApp ou encore des jeux exclusivement mobiles sur votre Mac, vous les avez à portée de main. En revanche, aucune trace d'Instagram ou de Netflix par exemple, ni de Youtube (mais Clicker for YouTube existe) Mieux, avec votre compte iCloud, vous pouvez récupérer vos achats.



Une fois téléchargée, vous verrez par défaut l'interface iPad au lancement, si l'app est compatible avec la tablette. Sinon, ce sera une petite fenêtre type iPhone. Mais dans le cas d'une app universelle, vous pourrez redimensionner la fenêtre pour ajuster l'interface selon vos besoins. C'est très pratique pour avoir iSoft dans un coin par exemple.