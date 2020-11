Une solution pour un Mac M1 bloqué après une restauration de macOS

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Plusieurs clients qui ont acheté un nouveau Mac M1 Apple Silicon ont découvert un problème lors de la tentative de restauration de la machine vers macOS 11 Big Sur, ce bloque l'ordinateur sur un écran d'erreur indiquant "Une erreur s'est produite lors de la préparation de la mise à jour. Échec de la personnalisation la mise à jour du logiciel."



Mais que faire dans ces cas-là ?

Une restauration pas évidente sur Mac M1

Il y a plusieurs fils de discussion sur les forums d'Apple et ceux de forums MacRumors qui décrivent le problème et mettent en garde contre la restauration des nouvelles machines M1. L'utilisateur RyanFlynn décrit bien le problème :

Je viens de recevoir mes MacBook Pro M1 et Macbook Air M1. Parce que je n'ai besoin d'aucun des logiciels inclus, c'est toujours ma procédure pour restaurer le système d'exploitation sans apps comme GarageBand et iMovie.



Pendant le processus d'installation, une erreur se produit concernant la «personnalisation de la mise à jour du système».



Après quelques heures au téléphone avec Apple Care, ils m'ont dit que 75 autres personnes avaient appelé pour ce problème et qu'ils n'avaient pas de solution de contournement. J'ai été invité à renvoyer mes ordinateurs ou à attendre une solution. Sans avoir un système d'exploitation en cours d'exécution, il n'y a aucun moyen pour moi d'installer des mises à jour futures, donc ces ordinateurs sont effectivement briqués.

Bien que l'assistance Apple n'ait pas été en mesure de fournir à RyanFlynn une solution fiable au problème, d'autres utilisateurs ont rappelé une solution qui semble fonctionner.



Apple propose des instructions sur l'utilisation du logiciel Configurator 2 et d'un Mac secondaire pour relancer ou restaurer un Mac «Apple Silicon» qui ne répond plus. Cette méthode nécessite la dernière version d'Apple Configurator 2, un Mac fonctionnel et un câble approprié pour connecter les deux Mac.



La restauration de cette manière réinitialise le micrologiciel, met à jour recoveryOS à la dernière version, efface et installe la dernière version de macOS sur le stockage interne. Cela entraine l'effacement de toutes les données.



Voici les informations fournies par Apple :

Dans de très rares cas, comme lorsqu’une coupure de courant interrompt l’installation de macOS, un point d’exclamation entouré d’un cercle peut s’afficher au démarrage de votre Mac. Cela signifie que le programme interne stocké dans la mémoire de votre ordinateur doit être relancé ou restauré. Pour cela, vous aurez besoin de ces éléments : Un autre Mac doté de macOS Catalina 10.15.6 ou version ultérieure et de la dernière version de l’app Apple Configurator, disponible gratuitement dans l’App Store

Un câble USB ou Thunderbolt compatible pour connecter les deux ordinateurs

Apple devrait proposer un correctif pour ce problème à l'avenir, mais pour l'instant, il est préférable d'éviter de restaurer un Mac «Apple Silicon».