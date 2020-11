WiFi Explorer Pro 3.0 supporte macOS 11 Big Sur et la puce M1

Il y a 4 heures

Alban Martin

Wi-Fi Explorer Pro fait partie des outils incontournables pour comprendre son environnement sans fil avec la gestion et le dépannage du Wi-Fi. La version 3 qui est sortie il y a quelques jours est disponible avec la prise en charge de macOS Big 11 Sur, des puces M1 Apple Silicon, et plus encore.



WiFi Explorer 3.0 est disponible

L'une des fonctionnalités principales de la version 3 concerne les profils de colonne personnalisés. Cette fonctionnalité vous permettra de créer et d'afficher différents ensembles de colonnes adaptés à des tâches et des scénarios de dépannage spécifiques. Une nouveauté pratique pour n'afficher que les informations relatives à un type de réseau par exemple comme les Hotspot 2.0 avec les données HESSID, le type de fournisseur, etc.



Une autre nouveauté importante est la possibilité de comparer deux réseaux différents ensemble. Vous pouvez comparer champ par champ pour voir les différences entre les deux. Cette fonctionnalité permet de dépanner les points d'accès mal configurés sur le même SSID ou de comparer les capacités entre les SSID.



Autres nouveautés de la version 3 :

Ajouter des colonnes à partir de plus de 550 champs disponibles

Épingler et renommer les colonnes

Afficher les informations sur les clients associés

Rechercher et afficher des informations sur les balises de proximité

Filtres supplémentaires et options d'organisation

Meilleure gestion des annotations

Nouvelle aide complète

Wi-Fi Explorer Pro 3 est la première application macOS 11 pour vous aider à mieux comprendre votre réseau Wi-Fi. C'est un incontournable pour les personnes qui gèrent des réseaux Wi-Fi d'entreprise. La nouvelle version est une mise à niveau payante, mais si vous avez acheté WiFi Explorer Pro depuis le 1er juillet 2020, vous pouvez passer à WiFi Explorer Pro 3 gratuitement. Si vous avez acheté WiFi Explorer Pro avant cette période, vous pourrez obtenir 30% de réduction sur WiFi Explorer Pro 3.



Pour mémoire, voici les caractéristiques clés de Wifi Explorer :

Convient aux réseaux domestiques et de petite entreprise

Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser

Visualisation graphique de l'environnement Wi-Fi

Prend en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz ainsi que les canaux 20, 40, 80 et 160 MHz

Fonctionne avec les réseaux 802.11a / b / g / n / ac / ax

