Silicon : un utilitaire Mac pour vérifier ses apps compatibles M1

Hier à 21:40

Medhi Naitmazi

iMazing, l'outil populaire de sauvegarde des données pour appareils Apple, n’est pas la seule application Mac intéressante de l’éditeur qui vient de publier Silicon. Il s’agit d’un utilitaire qui vérifie si les apps présentes sur votre Mac sont nativement prises en charge par la puce M1 des nouveaux Mac.

Une solution pour vérifier la compatibilité de ses applications Mac avec les puces Apple Silicon

Après avoir vu plusieurs bases de données d'applications et de jeux référençant tous les logiciels optimisés pour Apple Silicon, voici maintenant une application open source gratuite - du développeur DigiDNA derrière iMazing - qui fait le travaillocalement sur votre Mac.



Comme nous l'avons déjà partagé, la prise en charge officielle d'Apple Silicon pour les applications offre des performances vraiment impressionnantes, mais même les applications non prises en charge exécutées via l’émulation Rosetta 2 fonctionnent très bien. La traduction Rosetta est si bonne que les Mac M1 peuvent même exécuter des instructions x86 plus rapidement que les Mac Intel dans de nombreux cas.



Mais il est préférable d’avoir la compatibilité officielle M1, en particulier pour vos applications les plus utilisées.



Si vous souhaitez vérifier vos propres applications de manière plus transparente, iMazing a créé une application open source gratuite à propos de la compatibilité Apple Silicon M1 Mac appelée tout bêtement «Silicon».



Vous pouvez trouver le téléchargement gratuit de Silicon sur le site Web d'iMazing et même consulter le code source de l'application sur GitHub.



Silicon vous permet de faire glisser et déposer des applications individuelles pour vérifier la compatibilité ou de vérifier l'ensemble de votre dossier Applications à la fois.



Rappelons enfin la possibilité de télécharger les apps iOS directement sur les Mac M1 ou encore de faire tourner même celles qui ne sont pas officiellement compatibles.