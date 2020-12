Amazon propose des Mac Mini sous AWS EC2

Alban Martin

Le géant du ecommerce est surtout très rentable grâce à ses activités d'hébergement dans le cloud, le fameux AWS. Le service Elastic Compute Cloud (EC2) de location de serveurs scalables offre désormais des Mac. Des Mac mini 2018 pour être précis, et bientôt des Mac mini M1 d'après Dave Brown, le vice-président d’Amazon en charge d’EC2. Ce dernier nous confirme que la société travaille sur ce projet avec Apple depuis l’automne 2019.

L'annonce d'Amazon était attendue et Apple doit s'en frotter les mains. Avec plusieurs dizaines de milliers de Mac mini vendus, la firme a enfin écouté les développeurs voulant faire tourner des services Mac dans le cloud, comme la compilation des apps iOS et macOS. Mais il y a également ceux qui voulait avoir un macOS exécuté dans le cloud et qui étaient contraints par le contrat de licence du système d'exploitation d'Apple. Bien évidemment, les instances Mac ont accès à l’ensemble des services AWS, idéal pour ceux qui veulent faire tourner un Jenkins, un sonar, etc.



On comprend désormais pourquoi, il y a trois semaines, Apple a enfin officiellement autorisé les services de location de Mac et d’hébergement sous macOS. Amazon n'a pas attendu et vient de déployer plusieurs dizaines de milliers de machine Apple dans cinq grands centres de données aux États-Unis, en Irlande et à Singapour.

Si cela vous intéresse, la firme de Seattle a opté pour le Mac mini 2018 doté d’un processeur Core i7-8700B à six coeurs tournant à 3,2 GHz et épaulé par 32 Go de RAM. On peut y accéder par VNC (bureau à distance) ou par tunnel SSH. Les premiers clients à en profiter sont CNBC, Intuit et Ring.

Bientôt les Mac M1 chez AWS

En revanche, si vous voulez macOS 11 Big Sur, il va falloir patienter car les machines tournent sous macOS Catalina. Amazon est d’ores et déjà en train d’installer des Mac mini M1, qui devraient être disponibles en 2021.

Apple et Amazon se lient donc davantage après un accord récent pour vendre les produits du premier cité sur le marketplace du second et l'utilisation des serveurs Amazon par iCloud.