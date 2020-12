Bouygues lance un forfait B&You 5G pas cher à 24,99€ !

Il y a 6 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

1

Vous vous disiez que les forfaits 5G étaient trop chers et qu’ils ne valaient pas le coup ? Avant même le lancement de ses offres, Bouygues Telecom dégaine un premier forfait low-cost pour la 5G. Sans surprise, celle là branche B&You qui propose un forfait sans engagement à 24,99€/mois avec un 130 Go de data et les appels, SMS et MMS illimités.

Un réseau 5G en essor chez Bouygues

Disponible dès aujourd’hui, le forfait B&YOU 5G est utilisable dans 20 grandes villes françaises dont Lyon, Nice, Aix-en-Provence, Montpellier, Avignon, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Rouen et autre Nancy. Si vous n’en faites pas partie, pas de panique, l’opérateur va brancher les autres grandes villes dans les prochaine mois et parle même d’une couverture nationale en 5G fin 2021.

Il s’agit d’un plan évolutif qui consiste à installer des antennes 5G compatibles 4G afin d’optimiser cette dernière dans certains endroits puis de tout basculer en 2023 avec des fréquences de 2,1 et 3,5 GHz, ce qui est supporté par les iPhone 12.

S’abonner à un forfait 5G chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose donc 5 forfaits 5G premium avec les offres 50, 60, 80, 90 et 120 Go à partir de 10,99€/mois pour les abonnés Bbox. Et un forfait B&You 5G dont voici les informations précises :

130 Go d’internet en 4G/5G

d’internet en 4G/5G dont 15 Go utilisables en Europe et DOM

utilisables en Europe et DOM Appels & SMS illimités MMS illimités en France métropolitaine

Spotify Premium offert 3 mois



Ce sont les offres les moins chères du marché français à date.