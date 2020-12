App Store Small Business : Ouverture du programme, déposez votre candidature !

Julien Russo

Apple a annoncé il y a quelques semaines son intention de réduire la commission de 30% à 15% pour l'ensemble des développeurs qui possèdent une ou plusieurs applications et qui génèrent moins de 1 million de dollars par an. Si la firme de Cupertino n'avait pas donné de date, elle vient d'ouvrir aujourd'hui les dépôts de candidatures pour participer au programme.

Vous êtes développeur ? Bénéficiez dès maintenant de la commission à 15%

L'App Store Small Business est une réponse directe à toutes les entreprises qui ont critiqué la commission de 30% sur l'App Store. Apple a été attaqué de partout dans le monde avec des enquêtes anti-trust suite à des plaintes qui dénonçaient des pratiques anticoncurrentielles sur l'App Store.

Le géant californien a décidé de faire un geste et de diviser par deux la commission prélevée pour les développeurs qui génèrent moins d'un million de dollars par an avec la totalité de leurs applications iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et macOS.

Quelques conditions doivent être respectées pour déposer sa candidature :

Il faut que depuis le 1er janvier 2020 vous ayez généré moins de 1 million de dollars

Vous devez déclarer tous les comptes de développeurs Apple qui vous appartiennent

Apple explique que s'inscrire au programme pour bénéficier de la commission de 15% ne sera pas quelque chose de permanent, si vos revenus dépassent le million en 2021 ou les années qui suivent, vous serez automatiquement réajusté à la commission de 30%, Apple va surveiller de près l'évolution de vos revenus !

Dans le cas où votre commission revient à la normale, mais que vos revenus descendent en dessous de la barre symbolique du million de dollars, vous devrez soumettre à nouveau une candidature, le système d'Apple n'est pas automatisé.

Comment s'inscrire ?

Apple le promet, l'inscription est simple. Rien n'a été fait pour vous décourager ou pour que vous abandonniez en cours de route.

La firme de Cupertino explique que vous devez être titulaire d'un compte de développeur Apple. Si c'est le cas, vous êtes invité après à consulter et accepter le dernier accord relatif aux applications payantes. Il a été publié il y a 48 heures sur App Store Connect.

Lors de l'inscription, vous êtes dans l'obligation de communiquer tous les comptes de développeurs qui vous appartiennent, Apple effectuera un calcul pour savoir si vos revenus en 2020 ont dépassé ou non le million de dollars. On imagine que la firme a déjà mobilisé toute une équipe pour éviter les fraudes à la commission de 15% !

Vous avez jusqu'au 18 décembre 2020 à 10h pour soumettre votre candidature. Dès que celle-ci sera validée, la commission de 15% entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021.