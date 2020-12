Red by SFR propose un forfait 5G à 25€ (130 Go)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Après B&You et Free Mobile ce matin, RED by SFR vient de proposer son premier forfait 5G low-cost. Comme chez Bouygues, il faut compter 25€ pour profiter de la 5G sur son iPhone 12. C'est 5€ plus cher que chez Free Mobile et même 15€ de plus si l'on compare à l'offre réservée aux abonnés Freebox Pop qui peuvent profiter de la nouvelle technologie pour seulement 9,99€.

RED SFR : le premier forfait 5G est arrivé

RED by SFR lance donc son premier forfait 5G. Affiché à 25 € par mois, il propose notamment une enveloppe de 130 Go de données dont 13 Go en Europe. Au-delà de 130 Go, il est possible de procéder à un rechargement sur demande. Valable une fois par mois, le rechargement de 50Go est facturé à 10€, et uniquement en France métropolitaine.



A noter que la carte SIM coûte 10€ et que l'eSIM n'est pas encore compatible 5G.



Voici les éléments clés de l'offre RED de SFR :