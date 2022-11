Les forfaits B&You de 200 Mo à 200 Go sont en promotion (avec un forfait 130 Go en 5G !)

Bonne nouvelle pour les personnes qui hésitaient à rejoindre Bouygues Télécom pour leur forfait mobile, c'est le moment de saisir une belle occasion. L'opérateur propose en ce moment plusieurs offres spéciales sur ses forfaits B&You, vous allez pouvoir augmenter votre enveloppe de data à un prix très accessible. On vous explique tout...

Les exclus web B&You

Du sans engagement, un maximum de data, un réseau convaincant... Les offres B&You ont de nombreux arguments pour vous inciter à souscrire et quitter votre opérateur actuel !

Pour une durée limitée, Bouygues Télécom propose 4 forfaits à des prix impressionnants qui vont vous en mettre plein les yeux.

Voici un petit résumé des offres :

200 Mo en 4G

Appel illimité en France métropolitaine et DOM

SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et DOM

200 Mo en 4G (utilisable aussi en Europe/DOM)

Vous pouvez obtenir cette offre à un prix de 4,99€/mois. Comme c'est toujours le cas avec les offres B&You, c'est sans engagement !

100 Go en 4G

Appel illimité en France métropolitaine et DOM

SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et DOM

100 Go en 4G en France métropolitaine

20 Go en 4G en Europe/DOM

Retrouvez ce forfait à un tarif de 15,99€/mois. Là aussi, on identifie une offre sans engagement, libre à vous de partir quand vous le souhaitez !

130 Go en 4G et en 5G

Appel illimité en France métropolitaine et DOM

SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et DOM

130 Go en 4G et 5G en France métropolitaine

25 Go utilisable en Europe/DOM (non précisé si 5G)

Comme la 5G est proposée dans ce forfait, attendez-vous à un prix plus élevé, mais raisonnable, profitez-en à 24,99€/mois. On retrouve aussi du sans engagement sur cet abonnement !

Le maaaax de data : 200 Go en 4G

Appel illimité en France métropolitaine et DOM

SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et DOM

200 Go en 4G en France métropolitaine

25 Go utilisable en Europe/DOM

Ce forfait conviendra aux personnes adeptes du partage de connexion pendant leurs déplacements ou celles qui passent leur vie devant l'écran de leur téléphone ! Avec cette enveloppe de data, vous pourrez profiter du réseau 4G de Bouygues Télécom sans avoir besoin de regarder votre suivi conso plusieurs fois par semaine.



Avant de souscrire à une offre B&You, pensez à vérifier si vous n'êtes pas sous engagement avec votre opérateur mobile actuel. Pour cela, c'est simple, il vous suffit d'appeler le 3179 depuis votre portable. Juste avant de communiquer le code RIO qui vous permet d'emmener votre numéro d'un opérateur à l'autre, le serveur vocal vous informe si vous êtes à l’heure actuelle sous engagement ou non.



Attention, pour l'ensemble des forfaits cités ci-dessus, des frais de 10€ pour l'envoi de la carte SIM seront automatiquement ajoutés dans le total de votre commande.

