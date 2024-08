B&You : 90 Go, 130 Go ou 200 Go en 5G à des prix défiant toute concurrence !

Contrairement à nos voisins européens, en France, les réductions sur les forfaits mobile, ça dure toute l'année et les tarifs sont très agressifs. Bouygues Télécom vient de frapper un gros coup via sa marque low cost "B&You", l'opérateur propose en ce moment 3 forfaits avec 90 Go, 130 Go ou 200 Go en 5G, chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les concurrents !

De la 5G à petit prix avec B&You

Vous êtes en recherche d'un nouveau forfait mobile et vous cherchez en ce moment un bon plan pour profiter d'un maximum de data, en 5G et à petit prix ? Ne bougez plus, B&You propose en ce moment des forfaits à des tarifs ultra-compétitifs avec la 5G inclus pour profiter de débits plus importants. Parmi les offres proposées, on retrouve :

Ces trois forfaits bénéficient des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et pour vous motiver à souscrire dès maintenant, B&You propose temporairement la carte SIM triple découpe à 1 euro au lieu de 10 euros en temps normal.



Avec ces forfaits, vous profiterez de la qualité du réseau Bouygues Telecom et de la grande couverture 5G qui est présente aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales. Mieux que Free et SFR, juste derrière Orange.

