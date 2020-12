5G : L'UFC-Que Choisir met en demeure SFR, Bouygues et Free Mobile

Julien Russo

Les opérateurs l'avaient promis, les offres 5G arriveront toutes avant le début de l'année prochaine. La promesse a été tenue puisqu'aujourd'hui nous pouvons souscrire à un forfait 5G chez SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free Mobile. Si cela est une bonne nouvelle, l'UFC-Que Choisir dénonce un problème autour des publicités, mais aussi des cartes qui informent sur l'éligibilité à la 5G. Selon l'association, les opérateurs ne disent pas tout à propos des performances qui ne sont pas toutes égales...

L'UFC-Que Choisir est en colère et dénonce un manque de détail

Si Orange a fait le choix de lancer des campagnes marketing de façon modérées à propos de la 5G, les opérateurs concurrents eux n'hésitent pas à diffuser en masse des publicités pour promouvoir leurs nouveaux forfaits 5G.

Si l'arrivée du nouveau standard mobile est une source d'inquiétude à propos de la santé chez certains Français, c'est aussi une bonne nouvelle pour d'autres qui attendaient des débits descendants et montants plus conséquents.

L'UFC-Que Choisir (qui aime toujours observer de près les opérateurs) a dénoncé un gros problème sur la manière dont les opérateurs parlent de la 5G à leurs potentiels futurs abonnés.

L'association explique que les pratiques utilisées font tout pour apporter la confusion et ne décrivent pas l'envers du décor :

Derrière le terme générique 5G se cachent des réalités bien contrastées en lien avec les différentes fréquences utilisées. En effet, si la nouvelle fréquence mobile 3,5 GHz est en mesure des proposer des débits très sensiblement supérieurs à ceux de la 4G, il n’en est pas de même pour les autres fréquences utilisées ou en passe de l’être, à savoir les fréquences 700 MHz et 2100 MHz.

Compte tenu des termes utilisés, les consommateurs non informés des subtilités de la 5G ne sauront en aucun cas […] ce qui différencie les zones couvertes sur bande 3,5 GHz ou 2100 MHz

L'association estime que l'Arcep n'a pas correctement encadré les opérateurs à ce sujet, il s'agissait d'une dérive que le régulateur pouvait anticiper, mais qu'il a volontairement laissé passer.

L'UFC-Que Choisir va encore plus loin en affirmant que les débits proposés par les opérateurs ne justifient pas toujours la souscription d'un abonnement 5G qui fait très souvent l'objet d'une facturation plus élevé (sauf chez Free Mobile).



L'UFC a aussi porté de graves accusations envers Bouygues Télécom, l'association dévoile dans son rapport des pratiques trompeuses pour faire souscrire l'abonné à une offre 5G, l'opérateur laisserait croire qu'il existe une équivalence de qualité et de performance entre toutes les fréquences, alors que cela est bien évidemment faux. Cependant, la majorité des abonnés qui souscrivent ne connaissent pas le fonctionnement du nouveau standard mobile... Bouygues Télécom est donc ouvertement accusée d'abuser de cette ignorance pour augmenter son quota d'abonné 5G. La technique de l'opérateur est d'utiliser le qualificatif de "Bandes hautes" pour les deux fréquences, ce qui donne la sensation qu'elles sont égales.

Il est encore le temps de corriger les erreurs...

L'association de défense des consommateurs appelle les opérateurs à modifier la présentation de leurs cartes et d'inclure la différence des performances en 5G. Par exemple, si Lyon est couvert avec du 700 MHz, les débits seront moins rapides que Paris couvert en 3,5 GHz. Mais ça, le consommateur ne le sait pas puisque tous les opérateurs n'entrent pas dans les détails...

L'UFC-Que Choisir compte bien aller jusqu'au bout et faire changer le comportement des opérateurs, pour appuyer sa demande, l'association s'est rapprochée de Cédric O. le secrétaire d'État à la transition numérique et des communications électroniques, mais aussi de l'ARCEP qui est chargé de réguler les quatre opérateurs français.



