Adobe Premiere Pro, Premiere Rush et Audition en bêta pour Apple Silicon

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Il y a encore du nouveau du côté d'Adobe ! Les développeurs du célèbre studio semblent travailler sans relâche ces derniers mois afin de proposer une compatibilité avec les derniers Mac disponibles. Lors de leurs présentations, Apple avait souligné le fait que les logiciels photo et vidéo étaient déjà en préparation pour la puce M1.



La belle nouvelle, c'est que c'est désormais au tour de Premiere Pro, Premiere Rush et Audition d'être disponibles en bêta public.

Adobe lance de nouvelles bêtas publiques sur M1

Ce n'est pas la seule information que nous apprend l'arrivée de ces nouvelles bêtas, mais dans un document publié par Adobe dans son espace support, nous apprenons que la prise en charge native de ‌la puce M1 pour l'outil Adobe Premiere Pro se fera en plusieurs étapes.



La première phase, nous sommes déjà dedans, avec l'arrivée de la bêta publique avec les principales fonctions d'édition et les flux de travail tels que la couleur, les graphiques et l'audio, ainsi que les productions et la multicam. Pour les codes, ce sont les plus utilisés qui sont disponibles avec H.264, HEVC et ProRes.



Au fur et à mesure, Adobe lancera de nouvelles fonctionnalités et d'autres options d'export. Le studio met en garde aussi sur des problèmes déjà connus pour sa bêta grâce à une liste publique.