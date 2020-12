100 millions d'appareils auront Harmony OS l'année prochaine assure Huawei

Avec la guerre commerciale qui a eu lieu avec les États-Unis, Huawei a été obligé de prendre ses dispositions et de mettre un coup d'accélérateur à son projet Harmony OS. Pour rappel, il s'agit du concurrent d'iOS et d'Android avec sa propre boutique d'applications et un fonctionnement totalement "maison".

100 millions d'appareils avec HarmonyOS ?

On a longtemps sous-estimé le nouvel OS de Huawei, mais celui-ci pourrait devenir un sérieux concurrent pour iOS et Android. La firme chinoise a de grandes ambitions pour son OS et compte bien attirer les plus grands développeurs pour créer une version Harmony OS de leur app.

Pour cela, l'entreprise a négocié de nombreux partenariats avec des fabricants de smartphones, au total 40 marques auraient répondu présentes pour abandonner Android afin de passer sous Harmony OS.

Avec cet accord, Huawei assure que son nouveau système d'exploitation va être présent sur 100 millions d'appareils (smartphone, TV, enceintes, montres connectées...) dans le monde dès l'année prochaine.

Lors du Huawei Developer Day, le vice-président du département logiciel Yang Haisong a expliqué que les premiers retours étaient très positifs :

Depuis la sortie de la version bêta mobile HarmonyOS 2.0, un grand nombre de développeurs ont rejoint l'écosystème HarmonyOS. Nous cherchons à travailler avec plus de développeurs et de partenaires.

L'objectif principal de Huawei c'est de se faire une place sur le marché et faire progressivement diminuer la domination des deux géants Google et Apple !

À voir si la promesse de Huawei sera tenue pour 2021, mais si HarmonyOS prend une si grosse ampleur aussi rapidement, cela pourrait aller très vite par la suite.



