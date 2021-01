Amphetamine va rester sur le Mac App Store

Apple a changé d’avis à propos de l’app Amphetamine que l’on trouve actuellement sur le Mac App Store en version 5.1.1. En effet, la firme avait décidé de supprimer cet utilitaire le 12 janvier prochain pour non respect du règlement, chose que le développeur a logiquement contesté. La cause ? Le nom et le logo de l’application qui encouragerait la prise de drogue.





Amphetamine sauvée par Apple

Apple a fait marche arrière sur son intention de supprimer la populaire application Amphetamine du Mac App Store. Selon le développeur, Apple avait menacé de supprimer l'application en raison de son nom, affirmant qu'elle enfreignait la directive 1.4.3 relative à «la consommation de produits de tabac et de vapotage, de drogues illégales ou de quantités excessives d'alcool».



Pour ceux qui ne connaissent pas, Amphetamine est une application gratuite sur le Mac App Store conçue pour empêcher votre Mac de se mettre en veille selon plusieurs critères comme un logiciel spécifique qui tourne encore, un téléchargement en cours, un accessoire branché ou même si vous fermez votre MacBook. L’app compte pratiquement 500 000 téléchargements.



Elle a été publiée en 2014 et est sur le Mac App Store depuis lors, mais ce n'est que la semaine dernière qu'Apple a contacté le créateur d'Amphetamine William Gustafson.



La directive 1.4.3. dans son intégralité :

Les applications qui encouragent la consommation de produits du tabac et de vapotage, de drogues illégales ou de quantités excessives d'alcool ne sont pas autorisées sur l'App Store. Les applications qui encouragent les mineurs à consommer l'une de ces substances seront rejetées. Il est interdit de faciliter la vente de marijuana, de tabac ou de substances contrôlées (sauf pour les pharmacies agréées).



Apple a également ajouté des détails spécifiques dans sa réponse :

Votre application semble promouvoir une utilisation inappropriée de substances contrôlées. Plus précisément, le nom et l'icône de votre application incluent des références à des substances contrôlées et à des pilules.

Apple a déclaré que si Gustafson ne changeait pas le nom et la marque d'Amphetamine, l'application serait supprimée du Mac App Store le 12 janvier. Gustafson a rapidement fait appel et a été contacté par Apple pour discuter de la situation :

Le 2 janvier 2021, j'ai reçu un appel d'Apple pour discuter des résultats de la décision. Lors de cet appel, un représentant d'Apple a déclaré que la firme reconnaît désormais que le mot «amphétamine» et l'icône de la pilule sont utilisés «métaphoriquement» et dans un «sens médical».

En fin de compte, Apple est revenu sur sa position et Amphetamine sera autorisée à rester sur le Mac App Store. Néanmoins, il s’agit là d’un autre exemple de la gestion parfois incohérente d’Apple pour appliquer ses directives sur l’App Store. Nous en avons fait les frais à plusieurs reprises avec l’application iSoft avec des refus de mises à jour à certains moments pour des raisons incongrues comme des textes ou fonctions existantes depuis près de 10 ans.



De plus, Il existe de nombreuses autres applications sur le Mac App Store avec des références à des drogues légales et illégales, dans de nombreux cas bien plus flagrantes que cette histoire.

Télécharger l'app gratuite Amphetamine