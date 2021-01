Microsoft baserait l'app Mac Outlook sur la version web

Il y a 5 heures

Alban Martin

Après avoir annoncé de nombreuses nouveautés sur Mac pour son logiciel Outlook, Microsoft envisagerait de remplacer Outlook pour Mac par un nouveau client mail universel basé sur la version web qui sera forcément plus simple à maintenir.

Une app universelle pour Outlook

Baptisé «Monarch», le projet de Microsoft a pour but de créer un seul client Outlook sur Windows, Mac et le web d'après Windows Central. Le nouveau logiciel remplacera également les applications de messagerie et de calendrier par défaut sur Windows 10 et unifiera toute la sélection d'applications Outlook de Microsoft.



On dit que «Monarch» est basé sur l'application web Outlook préexistante, offrant la meilleure apparence et un fonctionnement optimisé depuis sa sortie. Bien qu'il y ait apparemment des intégrations natives du système d'exploitation pour le stockage hors ligne et les notifications, l'objectif global est de rester aussi universel que possible sur toutes les plates-formes.



Le changement permet à Microsoft d'utiliser la même base de code pour les applications sur tous les appareils, ce qui l'aide à rationaliser le développement et à baisser les coûts. Pour les utilisateurs, le nouveau client unique serait de plus petite taille et offrirait la même expérience utilisateur sur tous les appareils.



Microsoft commencerait à bêta tester son nouveau client Outlook vers la fin de 2021 et prévoit de remplacer les applications de messagerie et de calendrier dans Windows 10 en 2022. Outlook pour Mac sera vraisemblablement obsolète à un moment donné pendant cette période. On imagine que l'app Outlook sera alors optimisée pour les Mac M1.

