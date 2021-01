iPad mini 6 : Des bordures plus discrètes et un écran de 8,4 pouces

Une nouvelle rumeur fait le buzz depuis quelques heures, celle-ci s'intéresse à l'iPad mini, Apple sortirait cette année la sixième version avec un tout nouveau design. Pour la première fois de son histoire, l'iPad mini adopterait les fines bordures qu'on retrouve déjà sur les modèles supérieurs "Pro". La rumeur indique même une date de commercialisation qui aurait lieu en mars.

L'iPad mini va se rapprocher du design de l'iPad Air 3

De nombreux consommateurs ont une préférence pour l'iPad mini, avec un écran au proportion "raisonnable", celui-ci est plus facile à transporter et à utiliser. Si Apple sait que la version mini a trouvé son public, la firme de Cupertino compte bien ne pas abandonner cette version de l'iPad.

Dès le mois de mars, Apple devrait annoncer l'iPad mini 6 avec plusieurs nouveautés, à commencer par la réduction des bordures autour de l'écran. La tendance est aux bordures fines et Apple sait que cela augmente considérablement les ventes et plait énormément aux clients. L'autre nouveauté serait un léger agrandissement de l'écran, en ce moment l'iPad mini a une taille de 7,9 pouces, il passerait officiellement à 8,4 pouces, une différence qui n'est pas si importante.

Globalement, le design est annoncé comme très proche de celui de l'iPad Air 3, Apple ne chercherait pas à proposer dans son catalogue une tablette ayant un style d'iPad Pro mini.

La rumeur affirme que la tablette proposerait toujours le Touch ID, vu le prix de l'iPad mini, Apple ne serait pas encore prêt à proposer le Face ID, ce qui pourrait réduire sa marge de bénéfice. En plus, Apple considère depuis toujours la reconnaissance faciale comme une méthode d'authentification réservée aux modèles les plus haut de gamme.

Le Touch ID continuerait à être intégré dans le bouton Home.

Pour cette nouvelle génération de l'iPad mini, Apple continuerait à proposer le port Lightning, là non plus la version mini ne rejoindra pas son grand frère l'iPad Pro et son port USB-C.



La rumeur reste silencieuse à propos du contenu de la boite, allons-nous retrouver un adaptateur secteur ? Difficile à dire... Vu la politique actuelle de la firme de Cupertino, il y a de grandes chances que ça ne soit pas le cas !

Pas d'informations non plus concernant le tarif de l'iPad mini 6, actuellement la cinquième génération est proposée à partir de 459€ en capacité 64 Go et 629€ en capacité 256 Go.



