La webcam 1080p Full HD de Aukey est en promotion sur Amazon

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

En cette période de télétravail et loin de vos proches, vous avez probablement ressenti le besoin ou la nécessité d'acquérir une webcam pour les conversations vidéos sur votre Mac ou votre PC. Aujourd'hui, la valeur d'une webcam en 1080p ne vaut pas grand-chose, à vrai dire plusieurs accessoiristes très connus proposent des webcams 1080p à moins de 50 euros. C'est le cas avec la webcam de Aukey, celle-ci est en plus réputée pour sa qualité et sa fiabilité sur le long terme.

Profitez de -10€ en coupon sur la webcam Full HD de Aukey

Si Aukey est essentiellement connu pour ses accessoires pour les smartphones et tablettes, l'accessoiriste apporte aussi tout son talent sur le marché des webcams. La webcam 1080p Full HD avec microphone stéréo de Aukey est actuellement en promotion sur Amazon. Normalement vous pouvez l'acheter au tarif de 41,64€, mais exceptionnellement (et sur une durée limitée), la marque propose un coupon de réduction de 10€ à cocher avant d'ajouter le produit dans le panier.



La webcam Full HD d'Aukey possède une haute résolution de 1920x1080p avec un capteur d'image CMOS 1/2,9", vous retrouvez un microphone stéréo intégré pour assurer un son clair et naturel avec une diminution impressionnante du bruit de fond. Au niveau de la connectique, rien d'extraordinaire, il vous faudra juste un port USB et la magie opère !

La webcam est compatible avec macOS 10.6 (ou version ultérieure), Windows XP (jusqu'à Windows 10) et elle fonctionne aussi à partir d'Android 5.0 et avec les Smart TV. Une compatibilité impressionnante !

Pour les abonnés Prime, en plus du coupon vous pourrez bénéficier de la livraison en 24 heures.

Aukey propose une garantie de 24 mois avec dans le carton le câble USB nécessaire et un manuel d'utilisation.

