iOS 14.4 bêta 2 est disponible pour les développeurs

Apple a choisi ce mercredi 13 janvier pour publier la seconde bêta d'iOS 14.4 et d'iPadOS 14.4 réservé aux développeurs (dans un premier temps). La nouvelle bêta apparait après une longue période d'inactivité. En effet, la dernière version de test remonte à plus d'un mois. Les développeurs d'Apple étaient probablement en vacances et sont aujourd'hui de retour pour corriger les bugs d'iOS 14.4 !

Découvrez les nouveautés d’iOS 14.2 bêta 2

Le principe est le même... Apple publie une bêta exclusivement pour les développeurs, puis celle-ci se déploie aux utilisateurs des bêtas publics et arrive enfin entre les mains de tous les clients Apple.

Cette stratégie permet d'éliminer les bugs plus facilement et de ne pas impacter des utilisateurs qui se sont inscrits à la bêta publique avec leur iPhone et/ou iPad qu'ils utilisent au quotidien.



Dans cette nouvelle bêta 2, on retrouve plusieurs changements.

MacRumors nous fait remarquer qu'il y a désormais des effets visuels, audio et haptiques lorsque vous approchez votre iPhone d'un HomePod mini pour transférer la musique.

Apple a ajouté aussi de petites vibrations sur l'iPhone qui s'intensifient quand celui-ci se rapproche d'un HomePod mini. Tout cela est réalisable grâce à la puce U1 qui est présente dans les iPhone 11, iPhone 12 et dans le HomePod mini !

Autre nouveauté dans cette nouvelle bêta, on retrouve la fonctionnalité "Time to Walk" dans l'application "Watch" sur l'iPhone. Cela vous permet d'ajouter de nouveaux entraînements à votre Apple Watch, une fois que le contenu est ajouté, l'Apple Watch télécharge le fichier quand elle est à son chargeur et près de votre iPhone qui upload le fichier vers elle.

Apple informe que "Time to Walk" supprime automatiquement les entrainements terminés, pour éviter que tout se mélange et que l'utilisateur soit perdu !



En dehors des nouveautés citées ci-dessus, rien d'autre à ajouter.

Les développeurs peuvent télécharger dès maintenant cette nouvelle bêta, la version bêta 2 pour les testeurs publics devrait arriver demain soir ou dans les jours qui suivent. Et iPadOS 14.2 bêta 2 est également disponible.