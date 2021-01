5G : Free Mobile a une avance impressionnante dans le déploiement

La 5G est encore très récente en France, lancé chez la majorité des opérateurs vers début décembre, le réseau est encore jeune et se déploie progressivement. Si chaque opérateur avance à son rythme, il y en a un qui arrive à se démarquer des autres, il s'agit de Free Mobile. L'opérateur de Xavier Niel met le paquet sur le déploiement et affiche une progression de +357 de sites 5G depuis le 15 décembre 2020.

Premier opérateur sur la 5G

Quand on va sur le site de Free Mobile, l'opérateur nous informe immédiatement sur la page d'accueil qu'il possède actuellement le plus grand réseau 5G en France. En effet, l'opérateur possède en ce moment 5 640 sites 5G quand Bouygues Télécom est à 1 500, SFR à 793 et Orange à 742.

Si cela parait assez surprenant au premier abord, il y a une explication derrière ce déploiement à vitesse grand V.

Free Mobile a choisi de déployer majoritairement les fréquences 700 et 800 MHz, il s'agit des fréquences les plus rapides à mettre en service, mais malheureusement ce sont les moins performantes. Derrière ce déploiement, il y a une certaine facilité, puisque Free Mobile reprend le 700 MHz qui était déjà présent pour la 4G.

À l'heure actuelle, Free Mobile possède 5 640 sites avec les fréquences 700 et 800 MHz. En ce qui concerne le 3500 MHz (celle qui est la plus rapide au niveau des débits descendants et montants), Free Mobile en possède 322.

Quand on compare ce chiffre avec les concurrents, on constate aussi que l'opérateur a une avance par rapport à Bouygues et SFR, mais se retrouve derrière Orange qui affiche déjà 579 sites 5G avec la fréquence la plus rapide.

Voici ci-dessous le tableau comparatif du déploiement 5G chez tous les opérateurs !

Et si Free Mobile était en train de faire une erreur ?

Beaucoup de personnes se posent la question si la stratégie de Free Mobile est la bonne. Certes, l'opérateur propose la meilleure couverture en ce début d'année (ce qui est un bon argument de vente), mais pas avec les fréquences les plus intéressantes. Les concurrents eux prennent plus de temps, mais proposent des sites avec des fréquences qui vous proposeront des débits plus conséquents !

L'Arcep a aussi partagé les cartes de couvertures. Puisque si les chiffres nous donnent déjà une idée, on s'aperçoit encore mieux de l'état du déploiement en cours quand on l'affiche sur une carte de la France. On se rend compte que Free Mobile possède le plus grand nombre de départements couverts, les autres opérateurs eux semblent se concentrer essentiellement sur les grandes villes avant de passer à l'étape suivante.

La meilleure solution pour voir si vous avez une antenne 5G à côté de votre domicile ou de votre lieu de travail, ça reste de vérifier sur antennesmobiles.fr. Ce site liste toutes les antennes relais des quatre opérateurs français, vous connaissez leur position précise, leur statut d'activation et leur compatibilité 3G/4G/5G.



3 tarifs vous sont proposés :

19,99€/mois pour les non abonnés Freebox

15,99€/mois pour les abonnés Freebox

9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop

Et pour vous mettre des étoiles dans les yeux, les abonnés ayant le tarif à 15,99€/mois ou 9,99€/mois auront la 5G illimité en France métropolitaine. Oui, c'est ça la magie Free Mobile !