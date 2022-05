Free Mobile améliore ses débits 5G de 14%

⏰ Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Si vous avez un iPhone 12 minimum et un forfait Free Mobile, sachez que depuis hier, les débits ont été largement améliorés du côté de l’opérateur libre. En effet, la société de Xavier Niel a opéré quelques changements au niveau de son réseau afin d’augmenter les performances de ce dernier.

Enfin de la vraie 5G chez Free Mobile ?

L’entreprise détaille les changements avec à la clé un gain de 14% pour les abonnés. Concrètement, Free Mobile a fait évoluer le spectre de son réseau cellulaire nouvelle génération pour passer de 60 MHz à 70 MHz sur la bande de fréquences de 3,5 GHz. Voici ce qu’on peut lire sur son compte Twitter :

L’opération est désormais terminée sur l’ensemble du territoire, et permet d’obtenir 14% de débits supplémentaires sur la 5G.

La 5G est disponible sur plusieurs bandes de fréquences, celle des 3,5 GHz est la plus utilisées puisqu’elle offre un compromis entre performances et portée. On trouve également des bandes plus basses de 700, 800 et 2100 MHz qui ont une couverture plus large mais un débit plus faible. De son côté, les fréquences à ondes millimétriques ne sont pas développées en France, il s’agit des bandes supérieures à 6 GHz que l’on trouve au Japon ou aux États-Unis.



Rappelons enfin que Free Mobile avait acquis les droits sur le spectre 70 MHz de la bande des 3,5 GHz au moment de l’attribution des blocs de 5G (Bouygues avait eu la même chose, SFR les 80 MHz et Orange les 90), mais elle avait étrangement choisi de partir sur un spectre inférieur de 60 MHz en raison de la configuration de son équipementier Nokia. C’est désormais de l’histoire ancienne.



Dites-nous si vous percevez une augmentation du débit en 5G sur votre iPhone depuis hier. Et si vous voulez vous abonner à Free Mobile, profitez de la promo sur le forfait 80 Go à 8,99€ !