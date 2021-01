iPhone 13 : une encoche plus petite et des capteurs plus gros

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

3

La gamme iPhone 13 d'Apple comportera un système Face ID repensé qui permettra une encoche plus petite en haut de l'écran, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les clients qui, dans la majorité, demandent une amélioration sur ce point depuis 2017 et la sortie de l'iPhone X.

Publicité

Les iPhone 13 vont faire évoluer l'encoche et le Face ID

La nouvelle rumeur provient d'une publication de DigiTimes, dont les sources de la chaîne d'approvisionnement affirment également que l'objectif ultra grand angle des iPhone 13 devrait être mis à niveau. Une chose que nous avions déjà évoquée.

Le système d'identification faciale des iPhone 2021 recevra quelques changements majeurs avec donc une taille de l'encoche réduite en haut de l'écran et un objectif ultra grand angle qui passera d'un capteur de 5 à 6 éléments.



La nouvelle conception intègrera les capteurs Rx, Tx et un illuminateur d'inondation dans le même module de caméra, similaire à celui d'un scanner LiDAR dans le module de caméra arrière, pour permettre des tailles d'encoche plus petites.

C'est la quatrième fois que nous entendons des rumeurs sur une encoche plus fine ou moins profonde pour l'iPhone 13‌. Le site japonais Mac Otakara a récemment cité des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement chinoise qui disent la même chose, tandis que le leaker Ice Universe a également affirmé en octobre 2020 qu'une encoche plus petite est prévue cette année. BGR avait également annoncé cela entre temps.



Les fuites suggèrent qu'au lieu d'être réduite en largeur, l'encoche peut être réduite en hauteur pour la rendre moins visible, il est donc possible que les modèles 2021 ‌iPhone‌ aient une encoche de la même longueur mais pas aussi haute.



L'histoire d'aujourd'hui affirme que le nouveau module de caméra Face ID sera fourni par Foxconn et LG Innotek, basé en Corée, tandis que les modules de caméra frontaux seront fournis par O-Film.



En outre, DigiTimes explique que la série ‌iPhone 13‌ continuera à utiliser le module d'objectif 7P utilisé dans les iPhones de l'année dernière. Cependant, les modèles ‌iPhone 13‌ Pro comporteront un capteur d'image CMOS (CIS) plus grand apportant des «améliorations de résolution», tandis que les modèles non-Pro hériteront du CIS utilisé dans l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max.



Il s'agit de la suite de l'article publié hier par le média taïwanais et qui évoquait seulement au départ une stabilisation d'image optique par déplacement du capteur dans les iPhone 13.