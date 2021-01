Aujourd'hui, l'iPad souffle sa onzième bougie

Hier à 21:48 (Màj hier à 21:48)

Corentin Ruffin

2

Que le temps passe vite... Voilà déjà 11 ans que l'iPad a été présenté par le regretté Steve Jobs, célèbre co-fondateur d'Apple grâce auquel on doit la plupart des produits de la Pomme et sa philosophie. C'était le 27 janvier 2010 que l'homme au col roulé et aux lunettes rondes a dévoilé la première tablette tactile de la firme.



Ainsi, on se rappelle de la phrase qui annonçait que "l'iPad est notre technologie la plus avancée dans un appareil magique et révolutionnaire à un prix incroyable" lors de la conférence.

Publicité

Déjà 11 bougies pour la plus connue des tablettes tactiles

L'iPad crée et définit une toute nouvelle catégorie d'appareils qui connecteront les utilisateurs à leurs applications et du contenu d'une manière beaucoup plus intime, intuitive et amusante que jamais.

Les plus anciens d'entre vous se rappellent de cette soirée où Steve Jobs annonçait la fameuse tablette tactile avec ses quelques caractéristiques : un écran de 9,7 pouces, une puce Apple A4 monocœur, jusqu'à 64 Go de stockage, 256 Mo de RAM, jusqu'à 10 heures d'autonomie et une prise casque.



Voici un petit historique de l'iPad :

Mars 2011: l'iPad 2 dévoilé avec un design plus fin et plus léger, une puce A5 bicœur, des caméras avant et arrière et une nouvelle option de couleur blanche

Mars 2012: lancement de l'iPad de troisième génération avec écran Retina, prise en charge 4G LTE et enregistrement vidéo 1080p

Octobre 2012: l'iPad de quatrième génération est passé à un connecteur Lightning

Octobre 2012: lancement de l'iPad mini avec un écran plus petit de 7,9 pouces

Octobre 2013: iPad Air dévoilé avec une puce A7 64 bits, un design plus fin et plus léger et des cadres plus minces

Octobre 2014: iPad Air 2 inaugure Touch ID et un écran Retina entièrement laminé

Septembre 2015: lancement de l'iPad Pro avec un grand écran Retina de 12,9 pouces, un support Apple Pencil et Smart Keyboard, une puce A9X et quatre haut-parleurs

Mars 2017: l'iPad de cinquième génération est un appareil d'entrée de gamme et a la même taille d'écran de 9,7 pouces que l'iPad d'origine

Juin 2017: l'iPad Pro de deuxième génération a obtenu un taux de rafraîchissement ProMotion jusqu'à 120 Hz

Octobre 2018: l'iPad Pro de troisième génération a marqué une refonte majeure avec des lunettes plus minces, un Face ID et un connecteur USB-C

Septembre 2019: l'iPad de septième génération est passé d'un écran de 9,7 pouces à 10,2 pouces et a obtenu la prise en charge du clavier intelligent pleine taille

Mars 2020: l'iPad Pro de quatrième génération a obtenu un scanner LiDAR pour la RA

Septembre 2020: iPad Air de quatrième génération repensé pour ressembler à l'iPad Pro

Reste à voir ce que nous réserve la suite !