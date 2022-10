iPad Pro M2 : une annonce aura lieu aujourd'hui selon Mark Gurman

Lors de l'Apple Event de la rentrée, Apple n'a pas tout dévoilé, l'entreprise a veillé à ne pas réaliser trop d'annonces matérielles pour éviter de faire de l'ombre à ses nouveaux iPhone qui sont les produits les plus importants. En réalité, Apple nous réserve d'autres surprises qui devraient être annoncées dans le cadre d'un communiqué de presse dès aujourd'hui.

Les iPad Pro 2022 vont être révélés dans quelques heures

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg est probablement la personne la mieux informée (avec l'analyste Ming-Chi Kuo) en ce qui concerne les projets d'Apple. À chaque fois que Gurman réalise une annonce, celle-ci se produit, les informations erronées sont très rares quand on regarde de près son historique. Le célèbre journaliste a assuré cette nuit sur son compte Twitter l'annonce imminente des iPad Pro 2022 qui comporteront la fameuse puce M2.



Selon ses propos, Apple devrait publier un communiqué de presse dans la journée (peut-être en début d'après-midi) avec les caractéristiques des iPad Pro 2022 accompagné d'informations à propos de la date de précommande et de lancement. L'objectif prioritaire d'Apple est une commercialisation avant la mi-novembre pour que les nouvelles tablettes figurent sur la liste des achats de Noël.

Apple a annoncé l'iPad Pro M1 en avril 2021 avec un écran mini-LED de 12,9 pouces et la puce en silicium d'Apple M1. Le lancement de l'iPad Pro plus récent et plus puissant avec M2 coïncidera probablement avec la disponibilité d'iPadOS 16.1, qui devrait être lancé dans la semaine du 24 octobre. iPadOS 16 comprend plus de raffinements et de fonctionnalités mineures pour les iPad, comme des améliorations dans Messages, Mail, Safari, et plus encore.