Trëmma : Emmaeus sort un concurrent à Leboncoin et Vinted

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Emmaüs, la fondation qui permet de faire don des objets qui ne nous intéressent plus, vient de dévoiler son tout nouveau site. Sous le nom de Trëmma, son objectif sera de donner la possibilité aux utilisateurs de donner ses objets à la fondation mais en ligne. Explications.

Trëmma va permettre de moderniser les dons de meubles et autres objets

Emmaüs la fondation créée par l'Abbé Pierre en 1971 qui a pour but d'aidé les personnes les plus démunies annonce se mettre au goût du jour pour faire face à la concurrence. Ces dernières années, avec l'apparition d'application ou de sites comme eBay, Leboncoin, Vinted... la vente en ligne entre particuliers est devenue de plus en plus facile pour n'importe qui.



C'est là tout le "problème" d'Emmaüs car le fait que tout le monde puisse revendre ses objets sur Internet a fait que le nombre de dons à la fondation a énormément chuté d'après les propos de Maud Sarda, co-fondatrice d'Emmaüs.

Ces sites ont, malgré eux peut-être, fait du mal aux dons que les gens faisaient traditionnellement à Emmaüs depuis 70 ans. Malheureusement, les dons que nous recevons baissent en qualité, année après année, puisque les gens peuvent vendre facilement leurs objets au lieu de les donner.

C'est donc pour contrer cette problématique que Maud Sarda et ses équipes ont dévoilés ce lundi 25 janvier 2021 le site Trëmma. L'objectif du site sera de remplacer le modèle actuel où les personnes doivent se déplacer pour faire don de leurs objets dans un entrepôt Emmaüs. Concrètement, à la manière d'un Leboncoin, vous pouvez créer une annonce et donner un objet à la fondation plutôt que de le vendre. Les annonces seront reprises par des salariés d''Emmaüs qui se chargeront par la suite de mettre les objets sur la boutique en ligne. L'argent gagné grâce à la vente sera reversée à un fond de solidarité choisi par le donateur.



Voilà une très belle idée pour se mettre au goût du jour et ne pas se faire effacer par une concurrence devenue très puissante ces dernières années. Si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Tremma directement.