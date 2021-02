Scaleway propose des Mac M1 (concurrent MacStadium et AWS)

Scaleway, l’hébergeur et fournisseur de solutions cloud d’Illiad (la maison-mère de Free) a fait une annonce ce matin à 9h42. Vu l'horaire et le "M1" à peine caché sur l'image publiée la veille, il était pratiquement certain que le sujet tournerait autour d'Apple. Ni une, ni deux, Scaleway a lancé son offre de location de Mac mini M1 pour contrer des concurrents déjà présents comme AWS (Amazon) et MacStadium.

Une offre intéressante pour les développeurs Apple

Scaleway profite donc des nouvelles règles d'Apple pour proposer de la location de matériel "pommé" permettant d'avoir des serveurs sous MacOS très facilement. On se rappelle que AWS d'Amazon propose 10 000 Mac mini M1 depuis fin 2020.



Scaleway met à disposition des Mac mini Apple M1 en configuration de base (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) pour 10 centimes d'euro par heure, avec un minimum de 24 heures de location. L'offre est accessible en moins de 5 minutes assure Scaleway et coûte donc 72€ par mois, contre 99€ chez MacStadium par exemple.



Les machines sont toutes implantées dans le bunker DC4, le centre de données sous-terrain de Scaleway et offrent une connexion gigabit. En clair, il s'agit pour Scaleway de cibler les développeurs et entreprises qui cherchent à industrialiser leurs pratiques, que ce soit pour les déploiements d'applications, la validation des pull requests ou encore l'exécution des tests unitaires.



Si cela vous intéresse, consultez la vidéo de présentation de Scaleway mais surtout le site Internet :