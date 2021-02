Orange reste premier sur les débits 4G d'après une récente mesure

On ne le dira jamais assez, chez Orange les forfaits sont chers, mais la qualité du réseau et les performances sont bien présentes. Selon une récente étude dévoilée par le cabinet d'analyse Qosi, Orange serait le premier opérateur sur les débits proposés en 4G. Cette constatation se fait dans bon nombre de départements en France que ça soit dans les zones urbaines ou rurales.

Orange, la qualité de la 4G est encore au rendez-vous

Si aujourd'hui tous les regards sont concentrés sur le déploiement et les débits en 5G, beaucoup de personnes ont tendance à oublier que l'utilisation de la 4G a encore de beaux jours devant elle. En effet, il y a deux raisons essentielles : le déploiement du nouveau standard mobile qui prend du temps, mais aussi le peu de smartphones compatibles actuellement en circulation.

Pour l'instant, la qualité du réseau 4G reste un atout majeur pour convaincre les abonnés de souscrire à une offre.

À ce petit jeu, c'est Orange qui est le plus performant dans la dernière mesure de la qualité Expérience et la qualité de service des réseaux télécoms de Qosi.



Dans une multitude d'endroits, les experts du cabinet d'analyse ont mesuré les débits des quatre opérateurs : Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile.

Pour Orange, les débits sont excellents, voici ce que donne l'opérateur en :

Grande agglomération : 71 Mbps en moyenne

en moyenne Moyenne agglomération : 55 Mbps en moyenne

en moyenne Moyenne nationale : 53,9 Mbps en moyenne

en moyenne Zone rurale : 33,77 Mbps en moyenne

Les experts de Qosi affirment qu'en 2021, c'est Orange qui possède la différence la moins importante de débit entre une moyenne agglomération et une zone rurale.

Pour comparer, Bouygues affiche 49,3 Mbps (moyenne agglomération) et 20,8 Mbps (zone rurale), SFR enregistre 49,1 Mbps et 22,8 Mbps, loin derrière on retrouve Free Mobile avec 28,2 Mbps et 26,2 Mbps.

L'autre point important qui a été analysé, c'est le débit montant. Celui-ci vous sert quand vous envoyez une grosse pièce jointe en mail ou quand vous uploadez une vidéo sur un réseau social.

Orange est encore premier avec un débit moyen de 13,4 Mbps. Le second est Bouygues Télécom avec 11,6 Mbps, le troisième SFR avec 10,8 Mbps et le dernier Free Mobile avec 9 Mbps.

Là aussi, l'ordre des opérateurs est identique à celui des débits descendants.



En ce qui concerne la différence agglomération - zone rurale, les débits montants sont clairement divisés par deux. Si vous avez de gros fichiers à uploader, mieux vaut être en centre-ville !

Le taux de réussite des appels vocaux atteint une réussite à 92% chez tous les opérateurs. L'envoi des SMS est un succès avec 99%, il y a très peu d'échecs enregistrés, même en période de forte utilisation des réseaux.



