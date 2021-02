Les services de streaming musical paient 424 millions de dollars en frais de licence

Il y a 39 min (Màj il y a 38 min)

Guillaume Gabriel

1

Ce n'est pas une surprise que de voir l'industrie musicale pèse de plus en plus lourd ces dernières années, notamment grâce à la hausse de services de streaming qui ont totalement changé la façon de consommer de la musique. Pour proposer autant d'albums et de singles aux utilisateurs, les plus grands noms du milieu que sont Spotify, Apple Music ou Deezer dépensent des fortunes dans des frais de licence.



Selon le Mechanical Licensing Collective (le MLC), un total de 424 384 787 $ a été dépensé entre tous les services de streaming musical, dont 163 338 890 $ pour Apple, soit le montant le plus élevé.

Publicité

Apple Music plus gros dépensier avec 163 338 890 $

Si vous ne connaissez pas le MLC, on parle d'une organisation à but non lucratif désignée par le US Copyright Office. Concernant ces dépenses, la firme appelle cela « des redevances historiques inégalées accumulées par les fournisseurs de services numériques ».

Le transfert de ces sommes représente l'aboutissement d'un effort de plusieurs mois de la part de la MLC et de ces DSP pour développer et mettre en œuvre les spécifications de ces rapports d'utilisation. Avec ces redevances historiques et rapports d'utilisation inégalés désormais en main, la MLC peut commencer le processus d'examen et d'analyse des données afin de trouver et de payer les titulaires de droits d'auteur appropriés. Publicité

Des redevances qui coutent chères, très chères...



Source