Microsoft Office : un achat unique sur macOS dès 2021

La société américaine a donc annoncé son intention de publier deux versions alternative à Microsoft 365, pour les consommateurs ne souhaitant pas payer mensuellement les services et le Cloud. Ces deux nouvelles offres s'adresseront aux petites entreprises, aux particuliers (Office 2021), ainsi qu'aux entreprises (Office 2021 LTSC). Elle a évoqué les ajouts pour la version LTSC (Long-Term Servicing Channel), affirmant qu'elle bénéficiera d'une belle mise à jour qui embarquera le mode sombre, ainsi que des fonctionnalités telles que les tableaux dynamiques et XLOOKUP dans Excel. Office 2021 LTSC sera disponible en version préliminaire en avril tandis que pour la version grand public, il faudra attendre de nouvelles informations de la part de Microsoft. Source

D'ailleurs, ces derniers viennent d'annoncer la mise en place dès cette année d'un achat unique pour profiter d'Excel, Word ou encore Powerpoint. Cette nouveauté arrivera donc plus tard en 2021, sur Mac et sur Windows. Fini l'abonnement mensuel ou annuel.

On le sait, depuis des années, Microsoft fait figure de pionnier dans le domaine des logiciels bureautiques grâce à sa suite Office. Depuis, le géant américain a fait de belles avancées dans le développement des ses outils, réussissant à proposer cette dernière sur macOS, et même sur iOS.

