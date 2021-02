macOS 11 Big Sur : Google Chrome consomme dix fois plus que Safari

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

2

Qui est le plus gourmand en consommation entre Google Chrome et Safari sur Mac ? Voilà la question à laquelle un développeur a voulu répondre, même s'il faut nuancer les chiffres à cause de la façon dont les tests ont été réalisés.

Publicité

Google Chrome VS Safari

Apple l'avait affirmé de vive voix à la sortie de macOS 11 Big Sur, Safari est beaucoup moins énergivore que Google Chrome sur Mac, à tel point qu'en passant par le navigateur d'Apple, vous pouvez économiser jusqu'à 1 heure de navigation supplémentaire. Voilà pourquoi un développeur du nom de Just Morten a voulu vérifier tout cela à travers plusieurs tests sur Mac et machine virtuelle.

Machine virtuelle

Pour commencer, le développeur a lancé deux onglets sur chaque navigateur (Twitter/Gmail) tout en précisant que les deux ne possédaient pas d'extensions pour ne pas biaiser les résultats. D'après lui le résultat est sans appel, là ou Google Chrome a consommé 1 Go de mémoire vive, Safari n'a pas dépassé les 80 Mo. Vous l'aurez compris, si l'on en croit ses paroles et les photos, Chrome consomme 10 fois plus de RAM que Safari, ce qui est conséquent.

Publicité

Mac en version native

Pour le deuxième test, Just Morten a ce coup-ci utilisé son propre Mac et ouvert pas moins de 54 onglets en même temps sur chaque navigateur. Là encore les résultats sont largement en faveur d'Apple car en prenant la moyenne de consommation, chaque onglet sur Chrome consomme la bagatelle de 290 Mo là ou Safari ne dépasse pas les 12 Mo de mémoire vive par onglet, ce qui représente une consommation 24 fois plus forte pour la firme de Moutain View.

Quelques nuances tout de même

Vous l'aurez remarqué, les tests ci-dessus sont largement en faveur d'Apple mais comme toujours, il est bon de rappeler qu'il y a énormément de paramètres qui entre en compte et comme le suggère certains commentaires, dans d'autres situations la différence est beaucoup moins importante. Quoi qu'il en soit, on ne peut que féliciter Apple pour son travail sur ce point même si Safari n'est pas parfait.



Source