Free Mobile : les antennes 5G vont être activées d'ici quelques jours à Paris

On ne le voit pas en tant qu'abonné, mais les opérateurs font leurs maximum en coulisses pour agrandir la couverture 5G partout en France. Si de nombreuses villes peuvent déjà surfer sur le nouveau standard mobile, de grandes villes comme Paris n'ont toujours pas cette possibilité. En ce qui concerne Free Mobile, on promet l'activation des antennes dans quelques jours, l'opérateur de Xavier Niel arrivera avant Orange qui prévoit une activation à la fin du mois dans la capitale.

Paris en 5G, ça arrive !

Tout est prêt depuis plus de 2 mois, cependant les autorisations pour activer la 5G dans la capitale ont été retardées suite à une conférence citoyenne organisée par la Mairie de Paris. Maintenant que celle-ci est close, les opérateurs ont le feu vert pour activer les antennes 5G et donc commencer à couvrir plusieurs arrondissements où les infrastructures sont déjà opérationnelles.

C'est à travers un tweet publier sur le compte @free que l'opérateur informe de la disponibilité de la 5G à Paris d'ici quelques jours, celle-ci pourrait donc arriver dès cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine.

Cette annonce semble correspondre à la précédente information communiquée par Xavier Niel sur le plateau de BFM Business, il affirmait que la 5G serait activée sur Paris à la fin février, on constate donc un petit retard, mais rien de dramatique vu que les concurrents tous été soumis à une attente administrative pour activer les antennes 5G.



Pour rappel, Free Mobile propose la 5G illimité en France métropolitaine avec son forfait à 15,99€/mois (exclusivement pour les abonnés Freebox). Dans le cas où vous avez un contrat Fibre/ADSL chez un FAI concurrent, le forfait vous coûtera 19,99€/mois avec quand même 150 Go en 5G et 4G+.