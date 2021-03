Indian propose CarPlay sur ses motos 2021

Alban Martin

Lancé en 2014, CarPlay est désormais largement implanté sur les voitures des différents constructeurs. Mais du côté de la moto, son intégration est encore très confidentielle. Peut-être que la nouvelle bécane d'Indian Motorcycle avec Apple CarPlay va susciter un engouement chez les fabricants de deux-roues.

Une intégration de CarPlay réussie

La nouvelle Chieftain Elite 2021 d’Indian Motorcycle n’est pas la première moto équipée de CarPlay, mais la fonction d’infodivertissement d’Apple y est particulièrement bien intégrée.



Le Chieftain Elite est une série limitée de seulement 120 motos produites dans le monde pour célébrer les 120 ans d'Indian Motorcycle, et elle dispose d'un écran intégré de 7 pouces qui fonctionne avec CarPlay :

La Chieftain Elite 2021 intègre des technologies Indian Motorcycle de pointe mais néanmoins simples à utiliser pour une expérience de conduite du plus haut niveau. Parmi elles, le Ride Command, le système d’info-divertissement d’Indian Motorcycle, occupe une place centrale. Cet écran 7 pouces associé à Apple CarPlay permet de contrôler, de manière plus simple et plus personnalisée, la musique, les préférences de guidage et certaines fonctions des appareils mobiles.

Pour ceux que cela intéresse, CarPlay ne se limite pas à l’édition spéciale de la machine Elite. Indian Motorcycle prend en charge CarPlay sur un certain nombre de modèles 2020 et 2021, y compris les vélos Chieftain, Roadmaster et Indian Challenger standard.

CarPlay sur une moto : comment ça marche

Alors que la version sans fil serait idéale, Indian Motorcycle prend en charge CarPlay dans le cadre de son système d'infodivertissement Ride Command. Ces motos prennent en charge CarPlay via un câble Lightning et disposent de compartiments escamotables pour ranger votre smartphone Apple.



Pour contrôler l'expérience CarPlay, Indian Motorcycle utilise des contrôleurs de navigation positionnés sur le guidon pour une utilisation ergonomique qui ne nécessite pas de retirer vos mains de votre deux-roues. Le tout s'affiche une interface facile d'utilisation que les utilisateurs d'iPhone reconnaîtront instantanément.



Comme l'explique Indian, les utilisateurs d'iPhone peuvent donc accéder facilement à Apple Music, à Apple Plans, envoyer des messages avec Siri et bien plus encore grâce à l'écran Ride Command 7 pouces et à un casque Bluetooth adaptable.



Voir une démonstration en action ci-dessous :