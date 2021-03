Test de la tour multiprise Aukey

Il y a 3 heures

Julien Antoine

4

Les multiprises sont des objets communs dans nos foyers, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis de nombreuses années. Nous avons testé la tour multiprises d'Aukey, dont le design tranche avec celui habituellement adopté par ce genre d'appareils.



Caractéristiques, prix, avis, nous vous disons tout dans ce rapide test.

Publicité

Fiche technique de la tour

La principale caractéristique marquante de cette tour multiprises, c'est son design. Contrairement aux multiprises traditionnels, qui adoptent une forme allongée avec les prises disposées en ligne, celui-ci se présente sous la forme d'une petite tour de 19,2 cm de hauteur et de 15 cm de diamètre, apportant ainsi un look plutôt moderne. 12 prises, pouvant fournir jusqu'à 3500 W, réparties en 4 colonnes, et 6 prises USB-A (5V 2,4 A) pouvant délivrer au total 6 A, voilà ce qui constitue cette tour multiprises.



Voici la fiche technique détaillée :

12 prises AC (pouvant fournir au total 3500 W)

6 ports USB-A avec la technologie AirPower (2,4 A par port, 6A au total)

Protections contre : les courants excessifs la surchauffe la surcharge la foudre

Câble d'alimentation de 2 mètres

Bouton d'alimentation sur le dessus

LED indiquant le statut de la tour (active ou non)

Dimensions : 192 x 150 mm

Poids : 1,3 kg

Prix : 49,99€

Design

Comme mentionné plus haut, le design est radicalement différent de celui utilisé pour les multiprises traditionnels. Cette forme de tour permet de réduire l'encombrement des prises, et de pouvoir brancher un grand nombre d'appareils simplement. Il a parfaitement sa place sur un bureau par exemple, d'autant en plus en ces temps de télé-travail généralisé, où de nombreux appareils doivent être alimentés à domicile. Avec ses 12 prises et 6 ports USB, vous devriez pouvoir brancher tous vos appareils sans aucun souci.



Son bouton, installé sur le sommet de la tour, permet de très facilement couper le multiprises une fois la journée terminée, afin de ne pas consommer inutilement du courant. Une LED verte encercle ce bouton et permet de savoir en un coup d'oeil si le multiprises est actif ou non. Dans l'ensemble, ce design nous semble bien réussi, en étant à la fois moderne et sobre, pour se faire rapidement oublier dans votre environnement de travail.

Publicité

Ergonomie

La forme de tour réduit la place prise (désolé pour le jeu de mot) sur le bureau. De plus, elle permet un accès simple aux prises, et d'optimiser le branchement de vos appareils : idéalement, les appareils restant toujours branchés (écran, imprimante, etc.) le sont à l'arrière de la tour, pour cacher autant que possible les câbles, tandis que ceux plus mobiles (ordinateur portable par exemple) ont plutôt intérêt à être branchés à l'avant de la tour pour un (dé)branchement plus facile.



Les ports USB sont très pratiques eux-aussi, et permettent de libérer certaines prises. Ils fournissent une recharge rapide de 2,4 A, mais attention, ils sont bridés à 6 A au total. Cela signifie qu'à partir de 3 appareils, le courant sera divisé entre eux. Cela sera surtout problématique si vous rechargez plusieurs tablettes en même temps, car les iPhone consomment en général moins que 2 A lorsqu'ils sont en charge.



Le bouton pour allumer ou éteindre le multiprises fonctionne bien, mais il faudra faire attention lors du branchement d'un appareil à ne pas appuyer dessus, sous peine d'éteindre involontairement les appareils déjà branchés. Il suffit pour cela de maintenir la tour sur les côtés plutôt que par le dessus. La LED est quant à elle très pratique pour voir instantanément si le multiprises est actif. Il aurait été intéressant d'avoir un bouton par colonne de prises, afin de pouvoir activer et désactiver les appareils de manière plus granulaire, et ainsi satisfaire plus d'usages différents.

Notre avis sur "tour multiprises" ( Aukey )

Les plus

Design moderne et pratique

Encombrement réduit

Un grand nombre de prises disponibles (18 appareils peuvent être alimentés en même temps)

Câble d'alimentation de 2 mètres

Les moins

Prix bien plus élevé qu'un multiprises "classique"

Un bouton par colonne pourrait être pratique dans certains cas

La note 4 / 5

Si vous souhaitez réduire l'encombrement sur votre bureau, ou bien moderniser le look de celui-ci, alors la tour multiprises Aukey, disponible sur Amazon pour 49,99€, devrait vous satisfaire entièrement.