Il est possible de jouer à Pong dans le dock de macOS

Il y a 22 min (Màj il y a 22 min)

Guillaume Gabriel

On le sait, les Mac ne sont pas les machines les plus performantes pour jouer à des jeux vidéo : néanmoins, d'année en année, la Pomme travaille dessus pour améliorer les caractéristiques et attirer les éditeurs sur macOS. On note notamment que les derniers ordinateurs, embarquant la nouvelle puce M1, offrent des performances excellentes.



En attendant l'arrivée de grands titres, il est tout de même possible de se divertir grâce à certaines prouesses de développeurs. C'est le cas de Neil Sardesai qui a réussi l'exploit d'intégrer le célèbre jeu Pong au dock de macOS.

Que diriez-vous de jouer à Pong sur macOS ?

L'exploit est notable, et permet de passer le temps simplement, en jouant à l'un des jeux les plus célèbres du monde : Pong. Sardesai, un développeur iOS, a donné vie au jeu Pong directement sur le dock de macOS :



Who says you can’t play games on a Mac 😌 pic.twitter.com/GNVDUd59bQ — Neil Sardesai (@neilsardesai) February 19, 2021



Un exploit rendu possible grâce à AppKit, qui permet notamment de personnaliser les éléments graphiques de macOS. Comme on peut le voir ci-dessus, le jeu tourne très bien et semble fluide, jouable grâce à la souris de l'appareil. Malheureusement, pour le moment, il est le seul à pouvoir profiter de cette nouveauté !