L’iPad Air 5 avec écran OLED en 2022 d’après Kuo

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Si tout le monde est concentré sur le lancement prochain du nouvel iPad Pro 2021 avec un écran Mini-LED, la société prévoit également d'apporter cette technologie à d'autres appareils à l'avenir. Dans une note de recherche aux investisseurs, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que les écrans Mini-LED seront utilisés dans le MacBook Air d'ici 2022, tandis que l'iPad Air 5 intègrera carrément un écran OLED la même année.

L’Oled réservé aux iPad les moins chers ?

Kuo souligne que bien qu'Apple adoptera la technologie Mini-LED pour le nouvel iPad Pro, d'autres modèles d'iPad passeront aux écrans OLED, à commencer par l'iPad Air l'année prochaine. Les panneaux miniLED offrent les mêmes avantages que les OLED, tels qu’un contraste plus fort et des noirs plus profonds - puisque le rétroéclairage est basé sur des milliers de petites LED - mais sans l’inconvénient de l’effet de brûlure.



Cependant, comme le Mini-LED est une technologie plus coûteuse à mettre en place, Apple prévoit d’intégrer l'OLED aux iPad moins chers, qui incluent l'iPad Air 5 et l'iPad 10. Contrairement à l'iPhone, dans lequel Apple a dû utiliser un panneau OLED personnalisé plié sur les extrémités, les écrans OLED que l'entreprise adoptera dans ses tablettes sont plats. Cela signifie que le coût des nouveaux panneaux sera proche de ce qu'Apple paie actuellement pour chaque équivalent LCD utilisé dans l'iPad Air 4.

Selon l'analyste, Apple n'a pas l'intention d'intégrer OLED à ses appareils de productivité en raison de problèmes de brûlure, ce qui pourrait être plus visible par les utilisateurs qui travaillent avec le même logiciel pendant des heures. Kuo dit que le MacBook Air recevra également un écran Mini-LED d'ici 2022, ce qui stimulera également l'adoption de cette technologie au niveau mondial.



Il a précédemment déclaré qu'Apple travaillait également sur de nouveaux MacBook Pro 2021 redessinés avec Mini-LED, qui devraient être introduits plus tard cette année. Bloomberg a annoncé aujourd'hui que la prochaine génération d'iPad Pro sera lancée en avril avec le rétro-éclairage Mini-LED, mais que seul le plus grand modèle de 12,9 pouces sera concerné.