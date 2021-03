L'encoche plus petite des iPhone 13 se montre

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

10

Si on ne parle que de l'écran 120 Hz des futurs iPhone 13, les modèles 2021 devraient enfin présenter une encoche plus petite. À ce propos, voici une première image de la vitre avant supposée des trois tailles d'iPhone 13.

L'encoche réduite des iPhone 13 en photo

Le site grec iRepair a fourni à nos confrères de MacRumors une photo présumée des panneaux de verre avant des modèles d'iPhone 13. Les trois tailles restent identiques à celles qu'on connait sur la gamme d'iPhone 12, à savoir 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. L'encoche est ici visiblement plus petite car le haut-parleur de l'écouteur a été déplacé vers le haut, un choix de conception qui a été annoncé pour la première fois pour les modèles d'iPhone 12 l'année dernière, mais qui ne s'est pas concrétisé.



L'analyste Apple Ming-Chi Kuo et quelques autres sources ont précédemment affirmé que quelques composants Face ID seraient améliorés dans les modèles d'iPhone 13, ce qui entraînerait une encoche plus petite, mais sans toutefois aller jusqu'à expliquer le déplacement du haut-parleur.

© MacRumors

Le design de l'encoche est resté inchangé depuis ses débuts sur l'iPhone X en 2017. Après avoir réduit l'encoche cette année, Kuo a déjà anticipé qu'Apple prévoyait de passer à un design d'affichage perforé pour au moins certains modèles d'iPhone 2022, similaire au Galaxy S21 de Samsung et d'autres smartphones concurrents qui ont privilégié le poinçon mais sans reconnaissance faciale 3D. Ensuite, en 2023, les iPhone arboreront seulement une vitre à l'avant, tous les composants étant cachés sous la dalle, Touch ID inclus.



Au-delà de l'encoche, les iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devraient conserver un design identique à celui des modèles d'iPhone 12, avec de nouvelles fonctionnalités clés qui incluraient un écran 120 Hz sur les modèles Pro, des batteries plus grandes, une puce A15 plus rapide et des améliorations de l'appareil photo, notamment le capteur ultra-large. Apple devrait également dévoiler la gamme d'iPhone 13 en septembre, marquant un retour à son calendrier de lancement habituel.