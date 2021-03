L'iPad Pro 2021 confirmé pour avril avec un design presque identique

Medhi Naitmazi

Après vous avoir partagé en exclusivité une information sur les AirPods 3, nous avons également du nouveau pour le nouvel iPad Pro 2021 et son écran miniLED. Comme les écouteurs, la tablette sera lancée le mois prochain d'après notre source chez ESR. Mais pas uniquement en version 12,9 pouces.

L'iPad Pro 2021 sortira bien le mois prochain en deux tailles

L'accessoiriste a mis en ligne, non pas une, mais une quinzaines de coques, étuis et autres protection pour le futur iPad Pro 2021. Si les accessoires vont de 15 à 55€ avec plusieurs coloris, ce sont surtout les détails qui nous intéressent ici avec notamment la confirmation d'un design très proche de l'iPad Pro 2020. Pourtant, les coques sont uniquement compatibles avec l'iPad Pro 2021 qui est ici présent en 11 pouces et 12,9 pouces. L'analyste Kuo évoquait un iPad Pro 2021 avec écran miniLED seulement pour le grand modèle et ce, depuis fin 2019. Peut-être qu'Apple renouvellera les deux tablettes mais n'inclura le miniLED que sur la plus chère.



En outre, les coques affichent des découpes pour les haut-parleurs, les boutons de volume et d'alimentation, l'Apple Pencil 2 (pas d'Apple Pencil 3 cette année donc) ainsi que le module photo arrière. ESR est certain de ses informations en lançant autant de produits pour la tablette professionnelle 2021 d'Apple.

L'iPad Pro 2021 ne révolutionnera pas esthétiquement la gamme mais devrait être un solide renouvellement avec un écran miniLED, une première chez Apple, qui aidera à améliorer le contraste et les couleurs, mais aussi une puce A14X dérivée de celle des iPhone 12, ainsi que des capteurs photos légèrement revus. Le Lidar est toujours présent, même si son utilisation tarde à décoller.



Réponse dans quelques jours avec un keynote d'Apple ou un simple communiqué de presse, comme l'an dernier pour la mouture 2020. Les prix devraient rester les mêmes qu'actuellement.