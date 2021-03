Le déploiement de la Fibre chez Orange est ralenti à cause de la pénurie de poteaux

Free Mobile a peut-être été le dernier opérateur à proposer ses offres 5G, mais aujourd'hui c'est le premier à donner l'accès au plus grand réseau 5G de France ! L'Arcep a dévoilé...

Cette pénurie provoque donc l'impossibilité de commencer des déploiements de Fibre dans certains secteurs, voire d'en finir. Cette situation qui s'avère être particulièrement délicate va provoquer un retard impressionnant sur le déploiement de la Fibre dans de nombreuses régions françaises. L'Arcep a confirmé les propos d'Orange, le régulateur des télécoms a expliqué avoir des remontées similaires venant d'autres acteurs importants dans le déploiement du FTTH au niveau national. À noter quand même que certains déploiements en cours se passent merveilleusement bien, cependant, il s'agit essentiellement de déploiement de fibre souterrain , ce qui nécessite pas de poteaux métalliques. Malheureusement, près de 50% des installations Fibre se réalise en aérien ! Il se pourrait que le gouvernement prenne prochainement la décision de repousser la date limite du Plan France Très Haut Débit. Avec le ralentissement dû aux confinements et à la pénurie, il est quasiment impossible de respecter le délai défini. En même temps, ce n'est ni de la faute du gouvernement ni des sociétés qui s'occupent du déploiement de la Fibre ! Qui pouvait prévoir une pandémie aussi spectaculaire en 2013 quand le Plan Très Haut Débit a été créé pour succéder au programme national très haut débit ? À voir comment les choses vont évoluer, mais il y a de fortes chances que cette pénurie dure encore quelques semaines...

Installation d'une Fibre aérienne sur un poteau métallique, photo by 94 Citoyens

Ces difficultés d'approvisionnement seraient dues à une tension au niveau mondial sur les matières premières, et en particulier pour l'approvisionnement en acier qui impacterait les fournisseurs en limitant la capacité de la filière de production de poteaux métalliques

Le déploiement de la Fibre est assez difficile en situation de crise sanitaire, alors que le Plan France Très Haut Débit de l'ancien gouvernement de François Hollande prévoit d'équiper toute la France en Fibre d'ici 2025 , ce projet pourrait être retardé à cause de la pandémie. En effet, Orange qui est le principal acteur dans le déploiement de la Fibre fait face à une énorme pénurie de poteaux en métal. Le problème, c'est que si Orange est touché, c'est tous les réseaux d'initiatives publiques (RIP) qui sont aussi concernés, puisqu'ils se réapprovisionnent (tous pour la plupart) auprès du FAI de Stéphane Richard. Dans un courrier à destination de l'Arcep, Orange a déclaré :

Le déploiement du FTTH a déjà été ralenti l'année dernière à cause des deux confinements. Si on pouvait penser que les choses vont mieux depuis plusieurs mois, ce serait tout le contraire d'après un récent communiqué de l'Arcep. Le régulateur des télécoms a reçu une alerte du FAI Orange concernant la difficulté de s'approvisionner en poteaux métalliques, indispensable pour l'acheminement de la Fibre vers les logements quand l'installation est aérienne.

