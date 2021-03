Un prototype d'iPad 1 avec deux ports 30 broches en photo

De nouvelles photos publiées sur les réseaux sociaux montrent un prototype de l'iPad de première génération. Bien que nous ayons déjà vu des prototypes de l'iPad d'origine, ces images montrent qu'Apple avait envisagé un double système d'accueil pour la tablette...

Un iPad avec deux prises dock

Les photos ont été partagées sur Twitter par l'utilisateur Giulio Zompetti, qui collectionne les appareils Apple rares. Il a partagé un trio d'images présentant un prototype d'iPad 1 doté d’un mystérieux port situé sur le côté gauche de l'appareil. Ce port semble être simplement une deuxième connexion à 30 broches, l’ancêtre du Lightning.

Au départ, Apple prévoyait de proposer un système à double dock sur sa première tablette. Le port secondaire était situé sur le côté gauche de l'appareil. La charge simultanée était apparemment prise en charge.

Selon ce collectionneur, le port sur la tranche la plus longue a été supprimé au cours d'une étape de développement DVT. À titre de référence, le développement matériel d'Apple passe généralement par plusieurs étapes étapes clés, notamment EVT (test de validation technique), DVT (test de validation de conception) et PVT (test de validation de production).



Ce n’est pas la première fois que nous avons entendu parler des intentions d’Apple de livrer l’iPad 1 avec deux connecteurs de dock. L'un de ces appareils a en fait été vendu aux enchères sur eBay en 2012, et d’autres rapports ont indiqué que Steve Jobs avait abandonné cette idée juste avant la sortie de l'iPad.

Avec l'iPad de première génération, Apple a vendu une station d'accueil avec clavier pour environ 70€. Cet accessoire n’a guère rencontré de succès, notamment à cause de la maigre gestion dans iOS 3.2 à l’époque. En tout cas, il se connectait sur le port 30 broches, et on comprend que Steve Jobs aurait voulu pouvoir l’utiliser en portrait comme en paysage.



De nos jours, Apple a largement amélioré cette idée avec le Smart Connector, qui est utilisé pour charger et se connecter au Smart Keyboard et au Magic Keyboard.