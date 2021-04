Des problèmes de stock pour l’iPad Pro 2021 à écran miniLED

Attendu pour le mois de mars, l’iPad Pro 2021 ne s’est toujours pas manifesté alors que nous approchons de la mi-avril.



Le nouvel iPad Pro d'Apple pourrait même être en pénurie dès son lancement en raison de problèmes de production de l'écran mini-LED utilisé dans la tablette, rapporte Bloomberg.

Un rendement insuffisant pour les écrans MiniLED

Les fournisseurs Apple connaissent des rendements de fabrication médiocres de l'écran, et au moins un fabricant de mini-LED a dû suspendre la production en raison de ces problèmes.



Bien qu'il y ait des problèmes avec la fabrication d'écrans mini-LED, Apple a toujours l'intention d'introduire de nouveaux modèles, en l’occurrence les iPad Pro‌ 11 et 12,9 pouces, dès ce mois-ci, et comme les rumeurs précédentes l'ont suggéré, l'écran mini-LED sera exclusif à la version 12,9 pouces.

La technologie mini-LED offrira de multiples avantages, tels qu'un meilleur contraste, une luminosité améliorée et une consommation énergétique en baisse.



Bloomberg a déclaré en mars que les modèles iPad Pro‌ 2021 seraient disponibles dès avril, mais il n'y a toujours pas de calendrier plus précis à date. On ne sait pas si les nouvelles tablettes seront introduites via un communiqué de presse ou si Apple a une sorte de keynote en préparation, car l'iPad mini 6 devrait également voir une jour.



Outre un rétroéclairage mini-LED, les nouveaux iPad Pro‌ devraient intégrer une puce A14X avec des performances de type M1, une connectivité 5G et un port Thunderbolt. Sans oublier un meilleur appareil photo arrière tiré des iPhone 12.