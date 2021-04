Apple publie macOS 11.3 bêta 8 pour les développeurs

Hier à 19:29 (Màj hier à 20:47)

Julien Russo

1



Apple a lancé aujourd'hui la huitième version bêta de la prochaine mise à jour majeure pour les ordinateurs Apple, macOS Big Sur 11.3. Les développeurs peuvent télécharger dès maintenant la bêta 8, seulement une semaine après la précédente. On le constate, l'accélération de la disponibilité des version semblent indiquer que le travail avance vite et que la version définitive pourrait arriver dans les prochains jours !

Publicité

La bêta 8 est disponible

Ça y est !

La bêta 8 de macOS 11.3 est enfin disponible pour l'ensemble des développeurs, à noter que la version pour les testeurs publics ne devrait pas tarder, elle arrive en général 24h après maximum.

Pour rappel, macOS 11.3 apporte plusieurs nouveautés intéressantes :

Les nouvelles options de tri dans l'app Rappels

Un design rafraichi pour Apple News+ (uniquement USA)

Des options de personnalisations dans Safari

L'amélioration de la prise en charge du AirPlay 2

La compatibilité avec la manette de la PS5 et de la Xbox Series X

La lecture des vidéos WebM

La suggestion de recharge d'un MacBook avant un rendez-vous enregistré dans Calendrier

Des optimisations pour l'utilisation des applications iOS sur les Mac M1 avec des commandes personnalisables

Comme la nouvelle bêta vient d'être disponible, nous ne savons pas pour l'instant si Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités. On imagine qu'à travers cette nouvelle bêta, Apple a ajouté plus de stabilité et une meilleure sécurité !

Pour installer macOS 11.3 bêta 8, il faut pour l'instant être développeur. Si vous l'êtes, rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche puis dans Préférences Système, vous trouverez à l'intérieur "Mise à jour de logiciels".