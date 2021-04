Oculus : une conférence jeux VR prévue le 21 avril

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Oculus va tenter de faire plaisir à ses fans et d'attirer de nouveaux joueurs lors d'une conférence gaming qui aura lieu le 21 avril. L'occasion de découvrir de nouvelles images des jeux à venir.

Oculus prépare sa conférence gaming

S'il y a bien un point sur lequel Facebook ne se fait pas critiquer, c'est sur son casque de réalité virtuelle nommé Oculus. Présent parmi les meilleurs du marché au côté du HTC Vive & co, il est accompagné de deux contrôleurs mais surtout, il est totalement autonome et sans fil.



Étant donné que les jeux VR ne sont pas encore à la hauteur des jeux "classiques" sur console et PC que ce soit en termes de durée de vie ou de graphismes, la technologie peine à trouver ses marques auprès du grand public malgré des chiffres tout de même très encourageants.

Pour attirer du monde sur ce type de service, pas de doute, il faut des jeux, des jeux et encore des jeux de qualité. C'est pourquoi d'ici une semaine, le mercredi 21 avril, nous aurons le droit à une conférence Oculus. Diffusée en direct sur Facebook et YouTube, elle va permettre d'offrir une "première vitrine" des jeux présents sur ce support.



Parmi les annonces, il devrait y avoir une présentation complète des MAJ que vont subir certains jeux déjà sortis mais surtout, elle devrait accueillir des trailers et des images inédites des prochains jeux à venir. Espérons que cet Oculus Gaming Showcase soit à la hauteur et donne l'envie à certains de se lancer dans l'aventure.