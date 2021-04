Microsoft Edge ajoute un mode Kids à sa version macOS

On a tendance à l'oublier, mais Microsoft propose son propre navigateur web du nom de Edge qui cherche à venir concurrencer les plus grands acteurs déjà présents, dont Firefox, Chrome ou encore Safari. Pour tenter d'attirer de nouveaux utilisateurs sur macOS, la firme américaine propose sa création en tant qu'application officielle présente sur le Mac App Store.



Et durant la nuit, les développeurs ont proposé une nouvelle mise à jour qui risque de contenter les plus grands, et les plus petits, puisqu'un nouveau mode Kids est désormais disponible.

Microsoft Edge sur macOS lance un nouveau mode Kids

Comme le rapportent nos confrères du site web The Verge, l'application officielle pour macOS, Microsoft Edge, a été mise à jour durant la nuit. Cette version embarque notamment un mode Kids que les utilisateurs peuvent retrouver en suivi ce cheminement : dans le navigateur Edge, sélectionnez votre photo de profil dans le coin supérieur droit, puis choisissez «Parcourir en mode enfants». Un nouvel onglet apparaîtra et l'utilisateur pourra choisir entre 5-8 et 9-12 ans.



Divya Kumar, directrice produit de Microsoft Edge :

C'est un environnement en ligne gratuit et protégé pour les enfants de 12 ans et moins qui donne aux parents la tranquillité d'esprit lorsque leurs enfants naviguent sur le Web sur un appareil partagé.

