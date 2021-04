iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2021 : quelles différences entre les deux tablettes ?

Hier à 21:25 (Màj hier à 22:31)

Corentin Ruffin

Si vous avez suivi l'actualité du soir, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a fait la présentation de son nouvel iPad Pro 2021, compatible avec la 5G et pouvant aller jusqu'à 2 To de stockage, pour un prix ahurissant de 2599€...



Sur le papier, l'appareil est impressionnant, mais que vaut-il face à la précédente version proposée par la Pomme, l'iPad Pro 2020 ?

Un comparatif iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2021

Dans cet article, nous allons prendre les versions 12,9 pouces de 2020 et de 2021 pour déterminer les différences entre les deux appareils. Commençons par le commencement, avec l'écran des deux appareils : si la version de l'année dernière embarque un excellent écran Liquid Retina en LED, le "petit" nouveau profite de la nouvelle technologie Liquid Retina XDR qui est rétroéclairé par des mini‑LED 2D permettant une luminosité plein écran maximale de 1 000 nits tandis qu'en pointe, ces derniers passent à 1 600 nits. Le contraste monte alors à 1 000 000:1, le tout bien aidé par plus de 2500 zones indépendantes. On imagine que le rendu sera à la hauteur pour les designer et les amateurs de vidéos.



Les deux profitent de la technologie ProMotion (120 images par seconde) et de l'affichage True Tone tout en offrant une large gamme de couleurs (P3).



À l'intérieur, c'est l'une des grandes nouveautés offertes par la version 2021 : exit la puce A12Z Bionic et place à la puce Apple M1 qui profite d'un CPU 8 cœurs et d'un GPU 8 cœurs, de quoi obtenir des performances supérieures de 40% en GPU et 50% en CPU. Niveau autonomie, pas de bond en avant : les deux appareils promettent jusqu’à 10 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web en Wi‑Fi et jusqu’à 9 heures d’autonomie pour naviguer sur le Web via un réseau de données cellulaires. A noter la présence de 16 Go de RAM sur les modèles les plus chers, contre 6 Go pour l'ancienne version. Les versions 128/256/512 Go affichent 8 Go de RAM.



Pour l'appareil photo, on est plus ou moins sur la même chose avec un grand‑angle 12 Mpx et ultra grand‑angle 10 Mpx, mais compatibles Smart HDR 3. La seule différence se trouve à l'avant avec la présence d'une caméra TrueDepth ultra grand‑angle 122 degrés et qui monte à 12 mégapixels.



Au niveau connexion cellulaire, la version 2021 écope d'une compatibilité avec la 5G, là où l'ancienne se contente de la 4G. Et pour la connectique, le port USB-C fonctionne désormais avec les appareils Thunderbolt, une manière de permettre une plus grande compatibilité avec les accessoires et écrans externes.



En somme, à moins d'opter pour l'iPad Pro 12,9 pouces et son écran MiniLED, mieux vaut chercher la promotion sur l'iPad Pro 11 pouces de 2020.