Apple accélère la production des puces M1 pour l'iPad Pro

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Si Apple nous avait indiqué en 2020 que l'écosystème Mac allait être complètement équipé du processeur maison Apple Silicon dans les deux années à venir, il faut avouer que personne n'avait vu venir l'arrivée de la puce M1 sur iPad Pro. Une belle nouvelle pour les clients mais un casse-tête supplémentaire pour les fournisseurs.

M1 : il faut augmenter la production

Mardi soir était l'occasion pour les fans d'Apple d'assister à l'évènement Spring Loaded dans lequel nous avons découvert plusieurs nouveaux produits siglés de la Pomme. Parmi les nouveautés, la gamme iPad Pro 2021 a fait son apparition.



Plusieurs fonctionnalités viennent compléter celles déjà présentes sur le modèle 2020, quelques différences entre le modèle 11" et le 12.9" sont à noter au niveau de l'écran qui sera du mini-LED pour le plus grand mais le plus gros changement se trouve au niveau du processeur.



Si Apple nous a présenté l'Apple Silicon (M1) comme nouveau processeur des MacBook 2020, ils ne seront visiblement pas les seuls à en profiter. Comme annoncé durant l'Event, et mis en scène à travers un court-métrage rondement mené par TimCook, l'iPad Pro va désormais devoir remercier la puce M1 pour toute la puissance qu'il propose.

Bien évidemment, avec une telle annonce, Apple s'attend à une forte demande sur les prochains mois et semble anticiper les choses. Comme annoncé ce matin, Apple aurait demandé à son principal fournisseur connu sous le nom de TSMC d'augmenter drastiquement sa production.



D'après les chiffres, TSMC aurait revu ses plans à la hausse afin de produire pas moins de 150 000 plaquettes de puces par mois contre 120 000 prévues initialement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Apple aurait décidé de commencer les livraisons à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai et pas avant. La pandémie mondiale et les problèmes actuels dans ce domaine ne doivent, encore une fois, pas arranger les choses.



Selon un autre rapport, on estime que l'iPad Pro 12.9 équipé de l'écran Liquid Retina XDR devrait atteindre les 5 millions d'expéditions d'ici à la fin de l'année. Inutile de rappeler que mis à part l'iPad Pro, le tout nouveau iMac est lui aussi équipé de cette M1, ce qui une fois de plus, augmente la pression sur le nombre de puces à produire.