Total War Rome Remastered vient conquérir macOS

Hier à 21:01 (Màj hier à 21:01)

Corentin Ruffin

Déjà disponible sur iPad depuis 2016, puis sur iPhone depuis le mois d'août 2018, voilà que le jeu ROME: Total War (v1.10.5, 3,6 Go, iOS 11) vient de voir le jour sur macOS. La belle nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une version totalement remasterisée qui contient pas mal d'ajouts par rapport à la version initiale.



Ainsi, on note notamment que les graphismes passent en 4K, tandis qu'on retrouvera 16 factions inédites, une nouvelle carte tactique et une amélioration du gameplay. Voici la bande-annonce :

Total War Rome Remastered débarque sur macOS, Linux et Windows

Plongez au cœur de ROME: Total War et régnez en maître sur le monde antique.



ROME: Total War est un jeu de stratégie épique ! Tactiques guerrières et batailles titanesques ou diplomatie, fourberie, subterfuge et assassinat : tous les moyens sont bons pour tirer votre épingle du jeu et arracher la victoire à vos adversaires !

C'est une bien belle nouvelle pour les amateurs de jeux de stratégie puisque le studio Feral s'est associé avec Sega Europe et Creative Assembly pour proposer une version remasterisée de Total War Rome sur macOS, Linux et Windows.



Le jeu est disponible sur la plateforme Steam au prix de 29,99 euros.