L'iPad Pro 12.9" 2021 déjà en rupture de stock ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

C'était prévisible, même si l'on ne pensait pas que cela irait aussi vite. À peine deux heures après le lancement des précommandes, certains modèles d'iPad Pro 12.9 pouces 2021 voient leur date de livraison s'allonger de manière prononcée.

L'iPad Pro M1 déjà victime de son succès ?

Depuis exactement 14 heures, trois nouveaux produits sont disponibles à l'achat sur l'Apple Store. Il y a bien évidemment l'Apple TV 4K, l'iMac et l'iPad Pro présentés lors du Spring Loaded il y a quelques jours.



Si pour l'instant il n'y a pas de problème à signaler pour les deux premiers produits, il semblerait que l'iPad Pro 12.9" soit déjà en rupture de stock. Sur certains endroits de la planète, les délais de livraison sont déjà passés du 21-27 mai à mi-juin.



Comme certains rapports l'avaient indiqué, la pénurie mondiale couplée au fait que cet iPad possède un écran XDR (mini-LED) fait que la quantité au départ est très limitée. Pour faire simple, plus la capacité de stockage est élevée plus les délais s'allongent. Et en à peine deux heures, certaines variantes demandent un mois de délai supplémentaire.

Pour ce qui est du modèle 128 Go il semblerait que la date soit toujours la bonne mais en revanche, la version 512 Go est annoncée pour une livraison mi-juin et les version 1 To et 2 To carrément pour fin juin soit un mois après la sortie officielle. Si vous pensiez que l'augmentation de prix de l'iPad Pro M1 avec écran miniLED était effrayant...



Il ne faut également pas négliger le fait que dans certains pays dont la France, les Apple Store sont fermés ce qui oblige tous les clients à passer commande sur le store en ligne directement. Si ce produit vous intéresse, nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder.