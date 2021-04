Shadow (Blade) est repris par OVHCloud

Depuis le mois de mars, Shadow était dans le cadre d'un redressement judiciaire, une protection temporaire pour éviter les relances des créanciers le temps de trouver un repreneur. Le tribunal de commerce de Paris avait deux choix, soit laisser Shadow entre les mains du groupe Iliad qui appartient à Xavier Niel ou soit à Octave Klaba et son entreprise OVHCloud. Finalement, la justice a accordé toute sa confiance à OVHCloud qui sera le repreneur, l'entreprise a déjà une grande ambition, celle de faire de Shadow la "meilleure offre de Cloud Gaming au monde".

Une offre de reprise à 5 millions d'euros

Vous rêviez de voir Shadow dans l'offre Freebox Delta ou en option avec votre abonnement ? Ce rêve ne se réalisera malheureusement jamais... Le tribunal de commerce de Paris a plus été séduit par l'offre d'OVHCloud que celle d'Iliad. En effet, Octave Klaba avait proposé une offre de reprise de 5 millions d'euros avec une promesse d'investissement à long terme pour développer de nouveaux projets et services.

En plus de cette belle promesse d'avenir, Octave Klaba reprend les 123 salariés qui sont au cœur du projet Shadow, aucun licenciement n'aura lieu. Un soulagement pour toute l'équipe, surtout en cette période de crise sanitaire !

La seule personne qui quitte le navire, c'est Jean-Baptiste Kempf, le directeur technique.

La reprise de Shadow par un grand groupe comme OVHCloud est une bonne nouvelle pour les 100 000 abonnés, le budget sera plus important pour l'investissement dans les infrastructures et cela devrait débloquer à court terme la longue attente pour obtenir un accès à l'offre.

À l'heure actuelle on peut précommander un abonnement, mais il faut attendre jusqu'à mars 2022 pour profiter du service, soit presque un an. Une situation qui ne pouvait plus durer...



Octave Klaba a officialisé la reprise de Shadow France cet après-midi via son compte Twitter, il s'est déclaré très heureux que son offre ait été retenue.

L'objectif est clairement de bâtir un service performant, aux arguments attractifs afin de faire de Shadow la meilleure offre sur le marché du cloud gaming.

Grâce à Shadow, OVHCloud va entrer en concurrence directe avec Google Stadia, Nvidia GeForce Now ou encore Amazon Luna. Klaba qui a une connaissance très pointue de ce marché connait tous les codes pour devenir un sérieux compétiteur face à ces géants.

Très heureux d’avoir été retenu par le Tribunal de Commerce de Paris pour le 1UP de @Shadow_France !



L’ambition est simple : bâtir la meilleure offre du Cloud Gaming au Monde ! On a désormais tout dans 1 seule boite: équipe talentieuse, aucun souci de CAPEX, le marché mondial ! pic.twitter.com/Yz3RlV02dy — Octave Klaba (@olesovhcom) April 30, 2021

